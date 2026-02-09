Более 30 белорусских предприятий представят свою продукцию на международной выставке в Москве

Крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо-2026» открывается сегодня, 9 февраля, в Москве. Эта авторитетная площадка традиционно начинает выставочный календарный год в России. В 2026 году свою продукцию представят более двух тысяч участников из 37 стран. Среди них – свыше 30 предприятий Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2025-й год наш АПК завершил с историческим рекордом по экспорту продовольствия: продажи за рубеж достигли 10 миллиардов долларов. Сегодня наша продукция поставляется в 116 государств. Беларусь обладает опытом и технологиями, позволяющими укреплять продовольственную безопасность, и готова делиться своими наработками с другими – это не единожды подчеркивал глава нашего государства. Возможность для продвижения продукции и заключения новых контрактов есть у участников «Продэкспо». Белорусские производители презентуют на выставке лучшие продукты и новинки.

Денис Арабей, менеджер по организации выставок выставочного унитарного предприятия «Белинтерэкспо» БелТПП:

Ежегодно на выставке заключаются как дополнительные соглашения, заключения контрактов, ну и хорошие сделки. Белорусские производители, они ежегодно удивляют чем-то мировой рынок. И в этот раз, сами можете убедиться, посетить выставку. Она проходит с 9 по 12 февраля, прийти и продегустировать белорусские новинки.

Участников и посетителей ждет насыщенная программа: конкурсы, мастер-классы, обучающие сессии, круглые столы, семинары, фестивали, бизнес-встречи и дегустации. Для белорусских предприятий участие в выставке становится уникальной возможностью по продвижению продукции и заключению контрактных договоренностей. Россия остается главным торговым партнером нашей пищевой отрасли, и, по общему мнению, в Союзном государстве создан единый аграрный рынок, у покупателей есть равный доступ к качественным продуктам.