«Доверие к Президенту было очень высокое». Как проходил II форум ВНС и какие приоритеты были поставлены?

Весьма символично в канун 30-летия нашего Основного закона стартовала кампания по выдвижению кандидатов в члены Совета Республики и в делегаты Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Претендентов выбирают от депутатов местных Советов и гражданского общества. А эти процессы – тоже часть нашей Конституции. В документе есть глава, посвященная и ВНС. Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус как высший представительный орган народовластия. В нашей новейшей истории состоялось шесть ВНС, и этот институт показал свою эффективность в преодолении каких-то кризисных моментов в развитии нашего современного государства. Как проходил второй форум? Расскажут его делегаты в проекте «Верховенство народного слова».

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

1996 год. Впервые состоялось Всебелорусское народное собрание. Его делегаты сразу отправились в коллективы, чтобы обсудить детали большого форума. «Только народ вправе решать свою судьбу» – магистральная линия. Впервые выработана программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Основные киты, на которые будет опираться экономика и развиваться, – экспорт, жилье и продовольствие. В 1990-х стояла главная задача – запустить сельское хозяйство. Как шло производство сельхозтехники? Прежде всего обеспечить продовольственную безопасность – запустить сельское хозяйство. Аграрный рубль не быстрый, но оправдывает инвестиции: только так можно обеспечить страну собственными продуктами. Во второй половине 90-х оживают предприятия. В 1996 году с конвейера сходит первый зерноуборочный комбайн в Беларуси– «Полесье-Ротор». Во времена Советского Союза каждое предприятие специализировалось на производстве определенного вида техники. «Ростсельмаш», например, выпускал зерноуборочные, «Гомсельмаш» – кормоуборочные комбайны.

На полях Беларуси в основном работали «Доны», «Нивы», «Енисеи», «Меги». С распадом всесоюзного производства встал вопрос: кто придет им на смену? На тот момент российский «Ростсельмаш» практически свернул производство. Объединив усилия, отечественный завод приступает к сборке. И вот премьера – свой комбайн уже бороздит хлебные нивы. И это только один из примеров.

Михаил Пискунович, главный агроном УП «Короли», делегат I Всебелорусского народного собрания:

Это большое дело, когда мы имеем свои трактора, свои комбайны. Не приходится где-то со стороны закупать – все у нас свое. Сохранение доставшихся в наследство от Советского Союза компетенций и совершенствование производств позволили вывести в поля и другую необходимую аграриям технику. А значит, теперь есть чем обрабатывать землю, выращивать и собирать урожай. Первые результаты в закромах к тому моменту уже есть.

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент:

В 2001 году мы уже собирали по 7-8 миллионов тонн зерна, потому и цена Всебелорусского народного собрания, что оно вдохновило власть и нас вдохновило, что да, мы не должны стоять с протянутой рукой на коленях перед Западом. Мы никогда не откажемся от суверенитета и независимости, под каким бы предлогом нам ни предлагали те или иные западного типа ценности. О производстве лифтов в Беларуси Расширяется экспорт. Буквально для каждого предприятия вырабатывают стратегию развития: сохранение рабочих рук, накопленного опыта и создание программ развития. Среди них «Могилевлифтмаш». Если в 1991-м здесь производили 14 тысяч лифтов, то в 1993-м едва выпустили 4 тысячи единиц. Во второй половине 1990-х ситуация начала меняться.

Алексей Домрачев, начальник отдела перспективных разработок предприятия «Могилевлифтмаш»:

В 2000 году состоялся приезд Президента Республики Беларусь, и с этого момента активно началась модернизация производственного сектора. Удалось нарастить объемы выпускаемой продукции с 1,9 тысячи штук в 2000 году до 6 тысяч в 2006 году. А уже в 2008 году завод выпускал 8 тысяч лифтов в год. Процесс этот не заканчивается, он ведется постоянно.

И таких предприятий, которые начинают успешно работать, десятки по стране. Строительство жилья – это не только забота о людях, но и мощная отрасль народного хозяйства, которая сама способна была стать одним из основных локомотивов вывода экономики из кризиса.

Анатолий Шабалин, лауреат государственной премии за 2004 год в области искусства и архитектуры за комплексное решение интерьеров Дворца Республики:

Оживилась вся экономика, строительство, в том числе и культурных объектов. О строительстве Дворца Республики – чем уникально здание? С точки сдвинулась и стройка в центре Минска. Задуманный еще в конце 1970-х как универсальный зал для проведения массовых мероприятий, долгие годы оставался только в планах: не хватило финансирования, а потом распад Советского Союза. В народе долгострой успел получить прозвище «саркофаг». Но вскоре об этом и вовсе забыли. На глазах у горожан возводился масштабный объект. Он становится символом возрождения страны, а вскоре и местом прописки Всебелорусского народного собрания. Анатолий Шабалин:

Ключевым, поворотным моментом было начало 1997 года, когда на стройку пришел Президент. И мне запомнились слова: сначала должно забиться сердце этого объекта.

Периптер набирал мощь на глазах – 23 метра по высоте от верха платформы и еще несколько этажей под землей. При строительстве в основном выбирали отечественные материалы. Анатолий Шабалин:

Были и такие отечественные находки, как кресла. Казалось бы, итальянцы – законодатели кресел, надо последние средства. Нет, бобруйская фабрика. Нам удалось добиться какой-то индивидуальности: гнутые ручки, хотя это не получалось, даже такие элементы. Светильники, которые пошли одной темой и вокруг фойе, и в зонах малых залов. То есть этот прием позволил создать своеобразие определенное.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

18-19 мая 2001 года. Максимально представительная аудитория: депутаты и управленцы, рабочие и аграрии, врачи и педагоги, ученые и практики, военные – представители разных профессий и молодежь со всей Беларуси. «Доверие к Президенту уже было очень высокое». Вот как появился лозунг «За сильную и процветающую Беларусь!» Две с половиной тысячи делегатов со всей страны приехали на второй в истории народного форума ВНС. Намеченные ориентиры и приоритеты: продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции.

Владимир Сероштан, заместитель председателя ДОСААФ, делегат II Всебелорусского народного собрания:

Это была честь. А тем более тогда, когда мы первый раз зашли и увидели все это великолепие, естественно, доверие к Президенту уже было очень высокое. Когда он вошел в зал, зал встречал его стоя и, как говорили раньше, продолжительными аплодисментами. И когда Президент вышел на трибуну и начал свой доклад, практически полнокровный отчет перед народом за прошедшую пятилетку, пять лет, конечно, зал взорвался аплодисментами. И они долго не стихали, потому что результаты, достигнутые к этому времени страной, были впечатляющие. Именно тогда родился лозунг «За сильную и процветающую Беларусь!»

За первую пятилетку страна сделала решительный рывок вперед. Окрепла экономика. ВВП увеличился на 36 %, объем продукции промышленности – на 65 %. Ежегодно строили более 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это один из лучших показателей в СНГ на тот период. 2001-й завершал пятилетку. Время подвести итоги, сверить курс и двигаться дальше. Как? Обсуждают во время прямого разговора. Владимир Сероштан:

После застоя 1990-х любое движение вперед было уже заметно. А когда оно было не только незначительно вперед, а когда шло по нарастающей и увеличивалось с каждым годом, естественно, люди это видели и приветствовали это. Потому что инфляция снизилась до 4-6 %. Люди вздохнули, многие стали строить планы, как им дальше жить, строить жилье, учить детей, как именно в своем государстве, в Беларуси, решать все задачи, а не выезжать куда-то за рубеж. Беларусь состоялась как независимое государство. Созданы эффективно функционирующие государственные институты и оптимальная социально-экономическая система. На втором ВНС делегаты рассматривали уже следующую программу развития.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Решения Всебелорусского собрания, которые будут приняты вами, определят основные ориентиры деятельности всех государственных и общественных институтов страны. Экспорт, жилье, продовольствие, инновации и инвестиции. Главный инструмент в достижении целей – рабочие руки и интеллектуальные возможности. Поддержка белорусских ученых. Увеличение их вклада в общее дело. Внедрение перспективных технологий. Рост производства и снижение себестоимости выпускаемой продукции. Акцент – на соцподдержку. Какие беспрецедентные шаги были приняты в Беларуси? Социальный курс неизменен. Забота государства о людях старшего поколения – звучит на втором ВНС. Повышение пенсий. Многое из того, что сегодня кажется привычным, тогда говорили впервые. Для многодетной мамы Татьяна Кравченко приятно тогда было слышать о мерах поддержки материнства и детства. Принятые тогда шаги и сегодня называют беспрецедентными.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, делегат II Всебелорусского народного собрания:

Социальные проблемы стали подниматься на втором Всебелорусском собрании. Семье уделяется очень большое внимание, особенно многодетной семье. Это строительство жилья. Ведь когда развал произошел, ни жилье не получали, вообще ничего. Социальная политика была вообще на нуле, никто ею не занимался. С 2000-х годов пошла уже жилищная политика. Многодетным стали давать льготное жилье, кредиты льготные. Выплаты при рождении деток. Три года оплачивается отпуск по уходу за детьми. У Беларуси миролюбивая политика, но обеспечение нацбезопасности – ключевое направление Геополитическиий курс – наша страна готова развивать диалог с другими странами. У Беларуси миролюбивая политика. Но обеспечение национальной безопасности – важное направление деятельности государства. Укрепление обороноспособности. После развала Советского Союза Вооруженные Силы находились в плачевном состоянии. С середины 1990-х ситуация кардинально меняется. Владимир Сероштан:

Армия стала мобильной, она стала лучше укомплектованной технически. У нее стала лучше подготовка личного состава в защите своей страны. Увеличить расходы на минимизацию последствий чернобыльской катастрофы. Сохранить научные медицинские школы и создать современные исследовательские центры. Больше вкладывать в здравоохранение. Транспорт, энергетика, ЖКХ – чтобы услуги были доступны населению, предусмотрены компенсационные механизмы. Беларусь стремится улучшить жизнь во всех сферах от элементарного, чтобы вода и тепло были в каждом доме до качественного медицинского обслуживания.