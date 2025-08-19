Кочанова: всё, что сделано за эти годы для поддержки многодетных семей в стране, дорогого стоит

О роли семьи в жизни общества и государственной поддержке говорили сегодня, 19 августа, в Совете Республики Национального собрания Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там прошла встреча с представителями ассоциации многодетных родителей. Она существует вот уже 30 лет и оказывает материальную, психологическую и юридическую помощь всем нуждающимся семьям.

Активисты ассоциации были удостоены почетных наград и благодарностей председателя Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула: «Все, что сделано за эти годы для поддержки многодетных семей в стране, дорогого стоит». В ходе беседы участники встречи делились мнениями о том, как можно улучшить механизмы поддержки многодетных семей.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей:

У нас действительно страна социально ориентированная. Льгот для многодетных очень много. Даже возьмите декретный отпуск. Мамочка может находиться по уходу за ребеночком до трех лет – три года. Получать зарплату. Государство идет на все, чтобы мы имели детей, будущее.

В Беларуси проживают более 123 тысяч многодетных семей. В них воспитываются более 400 тысяч детей – то есть каждый пятый ребенок в стране. Их социальная защита обеспечивается через предоставление пособий, семейного капитала, адресной социальной помощи, жилья и целого ряда других гарантий и льгот.