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Сколько в Минске многодетных семей – узнали у эксперта

20 октября 2025 13:55
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С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

На что можно потратить семейный капитал в Беларуси – узнали у специалиста.

Юлия Алексеюк, ведущая:
Расскажите, пожалуйста, сколько в Минске многодетных семей в настоящее время?

Сколько в Минске многодетных семей – узнали у эксперта-2

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:
На вчерашний день было 16 тысяч 600 многодетных семей, имеющих троих и более детей до 18 лет.

Юлия Алексеюк:
По вашему опыту, эта тенденция меняется за последние годы?

Татьяна Кравченко:
Конечно, она меняется. Вот эта цифра, которую я вам сказала, плавающая. Когда остается не трое несовершеннолетних детей, а только двое, значит, уже эта семья считается немногодетной. В то же время идет прибавление многодетных семей.

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Татьяна Кравченко # Брак и семья # Дети # Многодетные семьи в Беларуси

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