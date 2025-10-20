Сколько в Минске многодетных семей – узнали у эксперта

С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

На что можно потратить семейный капитал в Беларуси – узнали у специалиста.

Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, пожалуйста, сколько в Минске многодетных семей в настоящее время?