На что можно потратить семейный капитал в Беларуси – узнали у специалиста

С 13 по 26 октября 2025 года в Беларуси проходит масштабная Неделя родительской любви, приуроченная ко Дню матери и Дню отца. Эти праздники направлены на укрепление института семьи, значимости родителей в воспитании детей. Еще это хорошая возможность сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь за всю заботу, поддержку и безусловную любовь, которой родители окружают нас. Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Татьяна Кравченко, председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация многодетных родителей»:

Наверное, самое основное – это, конечно, поддержка по жилищной политике. Начиная с 2000-х годов, когда первый указ только вышел о предоставлении льготного жилья многодетным семьям, вот тогда пошел всплеск многодетных семей. Потому что, к сожалению, до 2000-х годов практически у нас было колоссальное снижение многодетных семей. На то время, где-то до 2006 года, у нас в Минске всего 2 тысячи семей было многодетных. Поэтому вот жилищная политика, предоставление льготного жилья – это сразу дало такой всплеск большой. Это жилье.

Теперь это семейный капитал – тоже немаловажное значение имеет. Если первый семейный капитал, который у нас вступил в 2015 году, он еще как бы номинальным считался. Вроде они есть, вроде их и нет. Воспользоваться этими деньгами семья не могла. То с 2020 года уже, когда его продлили, его как бы разморозили, этот семейный капитал. Сейчас семья может воспользоваться на строительство жилья, лечение, обучение, дополнительную пенсию мамы. Мама имеет возможность до трех лет находиться в оплачиваемом отпуске. При рождении первого ребенка выплачивается определенная сумма, после второго она еще увеличивается – это единовременные выплаты. Вот если начинаешь перечислять, то это очень ощутимая поддержка для многодетных семей. Поэтому сейчас иметь детей – это одно удовольствие.