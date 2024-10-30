Новшества программы семейного капитала вступят в силу с 1 января 2025-го – вот что изменится

В Беларуси продлевается срок действия программы семейного капитала. Такая форма государственной поддержки сохраняется на ближайшие пять лет – до 2029 года. Соответствующий указ 30 октября подписал Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В документе масса новаций, которые расширяют возможности использования средств. Например, появится право досрочно потратить деньги на строительство или же оплачивать обучение не только за текущий и предыдущий, но и следующий учебный год. И это далеко не все опции.

Вне всяких сомнений, этот указ – еще одна иллюстрация государственных приоритетов. Многодетных семей в Беларуси все больше. Их количество в последние годы выросло на рекордные 70 %. Из 123 тысяч многодетных семей больше всего в Брестской и Минской областях – 25 и 22 тысячи соответственно. Подавляющее большинство таких семей (8 из 10) – трехдетные. Но есть и уникальные, где воспитывают 10 и более ребят. И здесь в безусловных лидерах Брестчина. Так что тезис «крепкая семья – крепкая держава» не просто фигура речи, а формула, которая реально работает. И еще одно подтверждение тому – главные ценности белорусов. 73 % граждан считают самым важным в жизни семью, 68 % приоритетом называют детей. Таким образом, указ, подписанный Президентом 30 октября, – еще один элемент в пазле сильного социального государства. Юлия Мычка о том, что бесценно.

Поддержка многодетных – один из приоритетов государственной политики. На эту большую семейную модель Беларусь сделала ставку еще в начале 2000-х. Причем главная инициатива исходила от Президента. Чтобы демографические показатели стремились вверх, государство первым делом взялось за решение квартирного вопроса. Дальше – больше. В 2015 году вступила в силу программа семейного капитала и почти за 10 лет доказала свою эффективность. Третьих и последующих детей в белорусских семьях стало рождаться больше. Такой новый статус 2,5 года назад получила могилевская семья Татаринович.

Марина Татаринович, многодетная мама:

У нас же предусмотрены выплаты, плюс мы получили материнский капитал с рождением нашего третьего ребенка. А кроме того, так как у нас во вторую беременность родилась двойня, нам предоставляли питание детское ежемесячно. До двух лет мы его получали – это очень сильно нам помогло.

Комплексные гарантии от государства решают массу ежедневных забот многодетных родителей: от бесплатного питания и кружков в школе, оздоровления до глобальных, например, жилищных вопросов. Материнский капитал может стать подушкой безопасности в долгосрочном планировании и быть потраченным на образование детей или пенсию мамы. В этом году сумма поддержки выросла почти до 31,5 тысячи белорусских рублей. Депозитные счета открыты для более чем 140 тысяч семей. И это доказывает, что политика инвестиций в семью в Беларуси неизменна. Программу материнского продлят на ближайшие пять лет. Лукашенко: по тому, как мы решаем социальные вопросы, судят о власти. Подробнее. Условия назначения материнского капитала сохранили, но в его использовании есть новации, большинство их них нацелены на улучшения жилищных условий. Практика показала, что 80 % от фонда материнского капитала уходит как раз на эту статью расходов.

Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Почему вдруг появляются новые пункты, новые механизмы по расширению действующих направлений, потому что государство услышало запрос со стороны многодетных семей. Разные жизненные ситуации. И на круглых столах, на встречах, на обращениях граждан люди приходят и обозначают свои проблемы. И с их стороны это действительно справедливо. Поэтому эти механизмы и были определены в рамках этого указа.

За счет материнского капитала теперь можно будет выкупить долю жилого помещения, погасить старый кредит на строительство и реконструкцию жилья. Светлана Коваль, заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

В отношении улучшения жилищных условий с 2025 года можно будет средства семейного капитала направить на строительство квартиры, которая построена без направлений. В действующем законодательстве обязательно направление на такое строительство. Либо погасить кредит, полученный раньше 2025 года, на строительство такой квартиры, которая строилась без направления. В указе впервые закрепляются права детей (в том числе при разводе родителей) на жилые помещения, которые построены или приобретены с использованием средств семейного капитала.

Татьяна Кравченко, председатель Ассоциации многодетных родителей:

Если у нас сейчас раздел имущества идет 50 на 50 между родителями, а капитал получают на всю семью. Если и капитал будет делиться, что каждый член семьи будет иметь какую-то долю в этом капитале, значит и дети будут иметь то же самое право на жилье. Подробнее в видео.