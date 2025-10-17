18 команд приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья» в Минске

«Мама, папа, я – спортивная семья». Большой праздник для многодетных семей организовали в Минске. В Универсальном спортивном комплексе собрались 18 команд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. По две многодетные семьи от каждого района. Состязались в семи направлениях. Одни были предназначены для всей семьи, другие – только для родителей. Абсолютным лидером в спортивных состязаниях стала многодетная семья из Ленинского района.

Любовь Гудук, многодетная мама:

В соревновании мы участвуем уже в третий раз. Пришли большой дружной семьей со всеми детьми. В любительском спорте мы всю жизнь.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных семей:

Очень редко родители в наше время бывают постоянно с детьми. Все на работе и заняты какими-то другими делами. Редко семья может собраться, а вот такие мероприятия сплочают.