18 команд приняли участие в состязаниях «Мама, папа, я – спортивная семья» в Минске
«Мама, папа, я – спортивная семья». Большой праздник для многодетных семей организовали в Минске. В Универсальном спортивном комплексе собрались 18 команд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
По две многодетные семьи от каждого района. Состязались в семи направлениях. Одни были предназначены для всей семьи, другие – только для родителей. Абсолютным лидером в спортивных состязаниях стала многодетная семья из Ленинского района.
Любовь Гудук, многодетная мама:
В соревновании мы участвуем уже в третий раз. Пришли большой дружной семьей со всеми детьми. В любительском спорте мы всю жизнь.
Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных семей:
Очень редко родители в наше время бывают постоянно с детьми. Все на работе и заняты какими-то другими делами. Редко семья может собраться, а вот такие мероприятия сплочают.
Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов:
Семьи выясняют кто сильнее не только на спортивной площадке, но и в творчестве. Мы тут видим очень большое разнообразие того, насколько талантливы наши семьи со своими детьми. Снимали видеоролики, делали альбомы. Ощущение такое, что если семья дружная и спортивная, то они лучшие и молодцы во всем.
В номинации «Знакомьтесь, моя семья» первое место занял Советский район. Определили и авторов лучшего «Сувенира своими руками». Это команда Фрунзенского. А в номинации «Моя семья – мое богатство» золото завоевал Октябрьский район. Все победители получил дипломы и подарки.