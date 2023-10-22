Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?

Новости Беларуси. На неделе мы вспоминали, как 27 лет назад проходило первое Всебелорусское народное собрание. Оно состоялось 19 и 20 октября 1996 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегаты собрались в Минске во Дворце спорта. Около 5 тысяч человек с разных уголков страны – по тем временам действительно невиданный масштаб. Но в историю Беларуси ВНС войдет не только по количественным показателям, а еще и по тому колоссальному влиянию, которое оказало на судьбу страны. По сути, первый всенародный форум стал прологом для экономического, политического, социального преобразования Беларуси, которые, к слову, продолжаются до сих пор. Речь, которую тогда произнес глава государства, печатали на первых полосах газет, а кто слушал ее вживую, до сих вспоминают те слова с воодушевлением и восхищением. Ведь в тех программных тезисах – ключ к понимаю политики Лукашенко.

Служение народу для него – не пустые слова, а каждодневный труд, и в этом спустя 27 лет мы убедились сполна. И в том, что во главу угла Президент ставит интересы простых людей, о которых в первую очередь думал тогда, в 1996, когда экономика минусовала, а с каждого утюга призывали устроить большую белорусскую распродажу, но не случилось. Думает и сейчас, когда давят санкциями, бряцают оружием и пытаются втянуть в войну. А Лукашенко отвечает, что никогда белорусы не пойдут с мечом на чужую землю, объявляет войну с завышенными ценами, оптимизирует производства. И все также слушает свой народ, который решил на референдуме, что ВНС получит новый статус. Об уникальном политическом опыте Беларуси и о первом Всебелорусском народном собрании, которое стало началом для государственной трансформации, расскажет Константин Герцев.

Сглотнув заокеанские обещания о свободной и сытой жизни, Беларусь захлебнулась волнами манифестаций и уличных беспорядков. Вот такая она, первая пятилетка в фарватере независимости. Верховный совет дрейфует на Запад, «Кебич и компания» лихорадочно пытаются удержаться за Восток. Но от суматошных метаний по коридорам Дома правительства простому белорусу ни холодно, ни жарко. В стране галопирующая инфляция, безработица и пустые полки.

Сергей Смольский, генеральный директор торгового предприятия, в 1996-м – депутат Мингорсовета:

Уже будучи депутатом городского совета, это 91-й, 92-й годы, они были несколько раньше, но фундамент закладывался тогда, когда мы сидели на заседании в Минском городском совете, а внизу по площади шли огромные толпы людей: с тракторного, с моторного, с автозавода. С плакатами «Хлеба, табака, работы» и так далее.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, в 1996-м – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:

В стране оставалось на одни сутки, может, чуть больше в зависимости от региона, продовольственного зерна. Представьте, завтра пришли, ни в одном магазине нет хлеба. В добавок грабежи, рэкет и серии громких заказных убийств. Беларусь, как и большинство постсоветских государств, с головой окунулась в эпоху «малиновых пиджаков», доходило и до покушений на кандидата в Президенты. Вообще, на политические баталии не жалели ни сил, ни средств. Чтобы расколоть общество на два лагеря, даже посягнули на, казалось бы, святое – вопрос родного языка.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, в 1996-м – мать пятерых детей:

Белорусский язык, только белорусский язык – больше ни о чем не говорили. Ни про промышленность, ни про заводы. Всех перевести на белорусскую мову. Если бы мы знали, что завтра проснемся и у нас изобилие всего, так, наверное, и китайский бы выучили.

Несмотря на угрозы, профанации, а где-то и прямое давление извне, Беларусь в 1994-м впервые в своей истории избрала Президента. Но сразу собрать страну воедино Александру Лукашенко не удалось, влияние со стороны западных кураторов только возрастало. Верховный совет напрочь саботировал предложения новоизбранного главы государства, а чиновники на местах в погоне за длинным рублем и вовсе позабыли о базовых принципах морали. Михаил Русый:

Парламент то, что глава государства предлагал в Верховный совет, его не принимал. Там все от оппозиции, это дело на голове, все прозападники – раздербанить, развалить. Татьяна Кравченко:

Отношение чиновников какое было к многодетным? Вообще в обществе какое было отношение? Чиновники вообще говорили: вы же знали, зачем вы их рожали? Представляете, такое матери слышать! Понимая всю сложность ситуации, Президент Лукашенко идет на беспрецедентную для того времени инициативу – собрать под одной крышей представителей всего гражданского общества и поговорить «с глазу на глаз». Такой форум или, как принято у славян, вече окрестят Всебелорусским народным собранием.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:

Съезд ЦК КПСС – это съезд партии. Это коренное отличие, это прежде всего партийная структура. Да, эта партия находилась у власти, но это все были партийцы, они мыслили практически в одном русле, реализовывали программу этой партии. Здесь же мы получаем срез общества. Если мы говорим об общественных организациях, это структура гражданского общества, то там будут представлены различные политические партии. С временем и местом проведения медлить не стали: 19-20 октября, минский Дворец спорта. Небольшая агитационная кампания в СМИ, но оттого не менее внушительное число желающих быть делегированным на первый ВНС – в избирательной кампании приняли участие порядка 2,5 миллиона человек: заводчане, аграрии, студенты, предприниматели, работники соцсферы и, конечно, ветераны – цвет белорусской нации.

Сергей Смольский:

Всем было предложено: кто хочет попасть на Всебелорусское собрание, значит, вот такой порядок. Либо ты избираешься от трудового коллектива, либо от граждан, проживающих в каком-то районе, можешь избраться. Пожалуйста, от воинской части можешь. То есть это шло из народа. Приглашений как таковых не было.

Константин Герцев, корреспондент:

Разместить 5 тысяч делегатов Всебелорусского народного собрания оказалось еще той задачкой со звездочкой. В 96-м в Минске попросту нет таких масштабных зрительных залов. Дворец Республики только на чертежах, а о «Минск-Арене» еще и мечтать не могли. Поэтому вспомнили о наследии Олимпиады-80 – Дворец спорта. Здесь из предусмотренных только 3 тысячи посадочных мест. Чтобы рассадить остальные две, пришлось вспомнить, может, не самые презентабельные, но такие надежные складные стулья. Члены правительства, депутаты Верховного совета и другие почетные гости два дня отработали именно на них.

Людмила Ковалева, первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства, в 1996-м – репортер АТН Белтелерадиокомпании:

Во Дворце спорта было прохладно, достаточно серо, уныло. Делегаты – действительно представляющие разные политические взгляды, но что самое важно было, эта традиция и для остальных Всебелорусских народных собраний характерна, это были совершенно разные слои общества. Вот если сказать, что это был срез всего белорусского общества, это будет правда.

Накаляла градус до предела обстановка вокруг форума, оппозиция предпринимала все меры, чтобы сорвать ВНС. Даже свой так называемый «сход» пытались провести, но массовой поддержки не получили. Оставалось только с бчб-знаменами дежурить у Дворца спорта и проходящим мимо делегатам выражать негодование. К счастью, обошлось без открытых провокаций.

Сергей Смольский:

Вот он у вас заходил со входа в зал Дворца спорта. То есть через весь зал зашел. Вот развернутая фотография и хроника есть, встало 5 человек из 4 тысяч при входе Президента. Я вам просто рассказываю, какова обстановка была. То есть даже там уже не было такого, что мы тут консолидировались, мы все вперед дружными рядами и так далее. Такое напряжение в зале присутствовало. Но на нем захлебнулась любая атака. Без пауз, задержек, заминок и брака Президент Лукашенко начал свой доклад. Самое его название «Только народ в праве решать свою судьбу» предопределила не только суть нового политического института, но и магистральный смысл всей жизни суверенной Белорусси.

Послушай, послушай, верные вещи говорит.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я считаю, что реализация общих демократических ценностей в каждой конкретной стране должна соответствовать ее историческому опыту и вековому укладу народной жизни. Осенью 1996-го за тезисами Президента следила без преувеличения вся страна. Только на телефон горячей линии во Дворце спорта поступило более 500 звонков. А для еще большого охвата была организована одна из первых в истории белорусского телевидения прямых трансляций, час за часом, доклад за докладом – выдерживали единицы.

Татьяна Кравченко:

Ну, с перерывом, естественно, и на обед, и на все, не сидели, конечно, с утра и до вечера. Но это было два таких полноценных рабочих дня. Но споры не утихали во время перерывов, каждый из делегатов пытался донести свою позицию, ведь именно здесь и сейчас выкристаллизовывалась стратегия будущего молодого белорусского государства.

– У нас здесь упали показатели по Могилевской.

– Коля, вот этот вопрос точно должен прозвучать!

Людмила Ковалева:

Общение там шло и в кулуарах, достаточно периодически искрило, это было заметно. Но когда люди между собой что-то бурно обсуждали, кстати говоря, особенно после выступления Президента, вот это было заметно. К концу форума Президент Лукашенко представил окончательную версию программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, первого подобного документа в новейшей истории Беларуси. Экспорт, жилье, продовольственная безопасность – главные ее вехи.

Михаил Русый:

Глава государства на первом Всебелорусском собрании сказал, что вот программы социально-экономического развития, но страна будет развиваться от этого – только рынок. Социальноорантированные направления. Все понимали, что люди будут социально защищены. Каждому надо только работать и отдавать по мере возможности, что он может сделать для страны. Чтобы решить кризис политический, также была одобрена инициатива проведения очередного Республиканского референдума. Вопросы на повестке: дата Дня Независимости, перераспределение полномочий, продажа земли, отмена смертной казни.

Людмила Ковалева:

Может, нам, славянам, так и надо? Чтобы кто-то все-таки был один, который ведет за собой, отвечает за свои действия и принимаемые решения. Поэтому, наверное, я не ошибусь, если скажу, что это с точки зрения белорусской современной истории одно из важнейших событий. Мало того, показала практика уже как минимум дважды: Всебелорусское народное собрание, собственно, отвело страну от пропасти. Это не громкие слова. Как известно, история циклична. Попытка западных кураторов сбить Беларусь с курса повторилась вновь, но уже в августе 2020-го. И опять в Всебелорусское народное собрание расставило все точки над i.