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Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?

22 октября 2023 21:02
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Новости Беларуси. На неделе мы вспоминали, как 27 лет назад проходило первое Всебелорусское народное собрание. Оно состоялось 19 и 20 октября 1996 года, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Делегаты собрались в Минске во Дворце спорта. Около 5 тысяч человек с разных уголков страны – по тем временам действительно невиданный масштаб.

Но в историю Беларуси ВНС войдет не только по количественным показателям, а еще и по тому колоссальному влиянию, которое оказало на судьбу страны. По сути, первый всенародный форум стал прологом для экономического, политического, социального преобразования Беларуси, которые, к слову, продолжаются до сих пор.

Речь, которую тогда произнес глава государства, печатали на первых полосах газет, а кто слушал ее вживую, до сих вспоминают те слова с воодушевлением и восхищением. Ведь в тех программных тезисах – ключ к понимаю политики Лукашенко.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-1

Служение народу для него – не пустые слова, а каждодневный труд, и в этом спустя 27 лет мы убедились сполна. И в том, что во главу угла Президент ставит интересы простых людей, о которых в первую очередь думал тогда, в 1996, когда экономика минусовала, а с каждого утюга призывали устроить большую белорусскую распродажу, но не случилось.

Думает и сейчас, когда давят санкциями, бряцают оружием и пытаются втянуть в войну. А Лукашенко отвечает, что никогда белорусы не пойдут с мечом на чужую землю, объявляет войну с завышенными ценами, оптимизирует производства. И все также слушает свой народ, который решил на референдуме, что ВНС получит новый статус.

Об уникальном политическом опыте Беларуси и о первом Всебелорусском народном собрании, которое стало началом для государственной трансформации, расскажет Константин Герцев.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-4

Сглотнув заокеанские обещания о свободной и сытой жизни, Беларусь захлебнулась волнами манифестаций и уличных беспорядков.

Вот такая она, первая пятилетка в фарватере независимости. Верховный совет дрейфует на Запад, «Кебич и компания» лихорадочно пытаются удержаться за Восток. Но от суматошных метаний по коридорам Дома правительства простому белорусу ни холодно, ни жарко. В стране галопирующая инфляция, безработица и пустые полки.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-7

Сергей Смольский, генеральный директор торгового предприятия, в 1996-м  депутат Мингорсовета:
Уже будучи депутатом городского совета, это 91-й, 92-й годы, они были несколько раньше, но фундамент закладывался тогда, когда мы сидели на заседании в Минском городском совете, а внизу по площади шли огромные толпы людей: с тракторного, с моторного, с автозавода. С плакатами «Хлеба, табака, работы» и так далее.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-10

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, в 1996-м – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды:
В стране оставалось на одни сутки, может, чуть больше в зависимости от региона, продовольственного зерна. Представьте, завтра пришли, ни в одном магазине нет хлеба.

В добавок грабежи, рэкет и серии громких заказных убийств. Беларусь, как и большинство постсоветских государств, с головой окунулась в эпоху «малиновых пиджаков», доходило и до покушений на кандидата в Президенты. Вообще, на политические баталии не жалели ни сил, ни средств. Чтобы расколоть общество на два лагеря, даже посягнули на, казалось бы, святое – вопрос родного языка.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-13

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, в 1996-м – мать пятерых детей:
Белорусский язык, только белорусский язык – больше ни о чем не говорили. Ни про промышленность, ни про заводы. Всех перевести на белорусскую мову. Если бы мы знали, что завтра проснемся и у нас изобилие всего, так, наверное, и китайский бы выучили.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-16

Несмотря на угрозы, профанации, а где-то и прямое давление извне, Беларусь в 1994-м впервые в своей истории избрала Президента. Но сразу собрать страну воедино Александру Лукашенко не удалось, влияние со стороны западных кураторов только возрастало. Верховный совет напрочь саботировал предложения новоизбранного главы государства, а чиновники на местах в погоне за длинным рублем и вовсе позабыли о базовых принципах морали.

Михаил Русый:
Парламент то, что глава государства предлагал в Верховный совет, его не принимал. Там все от оппозиции, это дело на голове, все прозападники – раздербанить, развалить.

Татьяна Кравченко:
Отношение чиновников какое было к многодетным? Вообще в обществе какое было отношение? Чиновники вообще говорили: вы же знали, зачем вы их рожали? Представляете, такое матери слышать!

Понимая всю сложность ситуации, Президент Лукашенко идет на беспрецедентную для того времени инициативу – собрать под одной крышей представителей всего гражданского общества и поговорить «с глазу на глаз». Такой форум или, как принято у славян, вече окрестят Всебелорусским народным собранием.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-19

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси, кандидат исторических наук:
Съезд ЦК КПСС – это съезд партии. Это коренное отличие, это прежде всего партийная структура. Да, эта партия находилась у власти, но это все были партийцы, они мыслили практически в одном русле, реализовывали программу этой партии. Здесь же мы получаем срез общества. Если мы говорим об общественных организациях, это структура гражданского общества, то там будут представлены различные политические партии.

С временем и местом проведения медлить не стали: 19-20 октября, минский Дворец спорта. Небольшая агитационная кампания в СМИ, но оттого не менее внушительное число желающих быть делегированным на первый ВНС – в избирательной кампании приняли участие порядка 2,5 миллиона человек: заводчане, аграрии, студенты, предприниматели, работники соцсферы и, конечно, ветераны – цвет белорусской нации.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-22

Сергей Смольский:
Всем было предложено: кто хочет попасть на Всебелорусское собрание, значит, вот такой порядок. Либо ты избираешься от трудового коллектива, либо от граждан, проживающих в каком-то районе, можешь избраться. Пожалуйста, от воинской части можешь. То есть это шло из народа. Приглашений как таковых не было.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-25

Константин Герцев, корреспондент:
Разместить 5 тысяч делегатов Всебелорусского народного собрания оказалось еще той задачкой со звездочкой. В 96-м в Минске попросту нет таких масштабных зрительных залов. Дворец Республики только на чертежах, а о «Минск-Арене» еще и мечтать не могли. Поэтому вспомнили о наследии Олимпиады-80 – Дворец спорта. Здесь из предусмотренных только 3 тысячи посадочных мест. Чтобы рассадить остальные две, пришлось вспомнить, может, не самые презентабельные, но такие надежные складные стулья. Члены правительства, депутаты Верховного совета и другие почетные гости два дня отработали именно на них.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-28

Людмила Ковалева, первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства, в 1996-м  репортер АТН Белтелерадиокомпании:
Во Дворце спорта было прохладно, достаточно серо, уныло. Делегаты – действительно представляющие разные политические взгляды, но что самое важно было, эта традиция и для остальных Всебелорусских народных собраний характерна, это были совершенно разные слои общества. Вот если сказать, что это был срез всего белорусского общества, это будет правда.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-31

Накаляла градус до предела обстановка вокруг форума, оппозиция предпринимала все меры, чтобы сорвать ВНС. Даже свой так называемый «сход» пытались провести, но массовой поддержки не получили. Оставалось только с бчб-знаменами дежурить у Дворца спорта и проходящим мимо делегатам выражать негодование. К счастью, обошлось без открытых провокаций.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-34

Сергей Смольский:
Вот он у вас заходил со входа в зал Дворца спорта. То есть через весь зал зашел. Вот развернутая фотография и хроника есть, встало 5 человек из 4 тысяч при входе Президента. Я вам просто рассказываю, какова обстановка была. То есть даже там уже не было такого, что мы тут консолидировались, мы все вперед дружными рядами и так далее. Такое напряжение в зале присутствовало.

Но на нем захлебнулась любая атака. Без пауз, задержек, заминок и брака Президент Лукашенко начал свой доклад. Самое его название «Только народ в праве решать свою судьбу» предопределила не только суть нового политического института, но и магистральный смысл всей жизни суверенной Белорусси.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-37

Послушай, послушай, верные вещи говорит.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-40

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я считаю, что реализация общих демократических ценностей в каждой конкретной стране должна соответствовать ее историческому опыту и вековому укладу народной жизни.

Осенью 1996-го за тезисами Президента следила без преувеличения вся страна. Только на телефон горячей линии во Дворце спорта поступило более 500 звонков. А для еще большого охвата была организована одна из первых в истории белорусского телевидения прямых трансляций, час за часом, доклад за докладом – выдерживали единицы.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-43

Татьяна Кравченко:
Ну, с перерывом, естественно, и на обед, и на все, не сидели, конечно, с утра и до вечера. Но это было два таких полноценных рабочих дня.

Но споры не утихали во время перерывов, каждый из делегатов пытался донести свою позицию, ведь именно здесь и сейчас выкристаллизовывалась стратегия будущего молодого белорусского государства.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-46

– У нас здесь упали показатели по Могилевской.
– Коля, вот этот вопрос точно должен прозвучать!

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-49

Людмила Ковалева:
Общение там шло и в кулуарах, достаточно периодически искрило, это было заметно. Но когда люди между собой что-то бурно обсуждали, кстати говоря, особенно после выступления Президента, вот это было заметно.

К концу форума Президент Лукашенко представил окончательную версию программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку, первого подобного документа в новейшей истории Беларуси. Экспорт, жилье, продовольственная безопасность – главные ее вехи.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-52

Михаил Русый:
Глава государства на первом Всебелорусском собрании сказал, что вот программы социально-экономического развития, но страна будет развиваться от этого только рынок. Социальноорантированные направления. Все понимали, что люди будут социально защищены. Каждому надо только работать и отдавать по мере возможности, что он может сделать для страны.

Чтобы решить кризис политический, также была одобрена инициатива проведения очередного Республиканского референдума. Вопросы на повестке: дата Дня Независимости, перераспределение полномочий, продажа земли, отмена смертной казни.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-55

Людмила Ковалева:
Может, нам, славянам, так и надо? Чтобы кто-то все-таки был один, который ведет за собой, отвечает за свои действия и принимаемые решения. Поэтому, наверное, я не ошибусь, если скажу, что это с точки зрения белорусской современной истории одно из важнейших событий. Мало того, показала практика уже как минимум дважды: Всебелорусское народное собрание, собственно, отвело страну от пропасти. Это не громкие слова.

Как известно, история циклична. Попытка западных кураторов сбить Беларусь с курса повторилась вновь, но уже в августе 2020-го. И опять в Всебелорусское народное собрание расставило все точки над i.

Лукашенко в девяностых и первое Всебелорусское народное собрание. Как могли потерять страну?-58

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Площадка Всебелорусского народного собрания и подтвердила тогда, что государство управляет ситуацией. И вот эта определенность в оценке ситуации спокойная, взвешенное отношение к тому, что мы будем делать дальше, и авторитет государства, они сыграли свою роль.

Тогда же прозвучала еще одна инициатива Президента Лукашенко: закрепить статус в Всебелорусского народного собрания в Основном законе – Конституции. Теперь ВНС – высший представительный орган страны численностью до 1 200 делегатов. Приступить к своим обязанностям они должны не позднее двух месяцев спустя выборов депутатов, которые назначены на 25 февраля.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Констанстин Герцев # Светлана Любецкая # Людмила Ковалева # Сергей Смольский # Михаил Русый # Татьяна Кравченко # Вячеслав Данилович # Фотофакт

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