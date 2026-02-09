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Лукашенко и Путин обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства

09 февраля 2026 05:40
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Вечером 8 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главной темой стало предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко и Путин обсудили предстоящее заседание Высшего госсовета Союзного государства-2

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президенты обсудили время и сроки проведения ВГС, повестку и иные вопросы подготовки мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили в разговоре ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов. Коснулись главы государств и международной тематики, а также развития обстановки в регионе.

# Александр Лукашенко # Владимир Путин # Беларусь-Россия # Союзное государство

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