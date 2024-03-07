Оголтелые девяностые и бешеная инфляция! Как и когда проводили I Всебелорусское народное собрание?

Высший представительный орган народовластия – Всебелорусское народное собрание. Через несколько дней начнется выдвижение кандидатов в делегаты ВНС. Вместе разберемся в тонкостях этого процесса. О верховенстве народного слова – наш новый проект.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Первый в истории Беларуси единый день голосования состоялся. Центральная избирательная комиссия объявила итоги. Белорусы одновременно выбрали депутатов всех уровней. Впереди формирование верхней палаты парламента – 64 сенатора. Их избирают областные Советы депутатов. Восемь представителей от регионов и Минска и еще восемь назначает глава государства. Формирование парламента, далее выдвижение делегатов на Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия. ВНС – уникальный опыт, не имеющий аналогов в мире. Какую роль народный форум сыграл в жизни страны? Когда прошел первый ВНС? Об истории Всебелорусского народного собрания расскажут эксперты и очевидцы. Инфляция 2 000 % и пустые полки в магазинах: в каком состоянии Беларусь подошла к I ВНС?

Советский союз уже в истории. Связи между республиками разорваны. На дворе лихие 1990-е. Основные тренды времени – гиперинфляция, дефицит товаров в магазинах, растущая преступность.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, делегат I Всебелорусского народного собрания:

Экономика была в тяжелейшем состоянии. Тогда проходили тысячи людей на площадь с одной просьбой: помогите заработать 50 долларов и дайте постоянную работу.

Предприятия все сильнее ощущали потерю привычных логистических цепочек. В общесоюзном масштабе задача республики была в сборке конечных изделий на лучших передовых белорусских предприятиях. В новых разрушенных экономических реалиях производить просто не из чего. БелАЗ не может отгрузить сотни самосвалов, потому что они без покрышек. Их должна была произвести бобруйская «Белшина». Но и она бессильна, потому что нет поставок каучука. Под угрозой увольнения тысячи человек. Технику обменивают на продукты питание, в их числе и смеси для детей. Народное недовольство растет. В магазинах очереди, нехватка элементарного: хлеб на вес золота.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей, делегат I Всебелорусского народного собрания:

За батоном, вот у меня пять детей было, мне в руки могли дать два батона. А что такое два батона? И то только потому, что я носила удостоверение, а так вообще один. Вот три часа стоишь, и тебе вот два батона дадут. А что это? Я принесу эти два батона на пять детей, по кусочку им разрежу. И есть. И все. Вот какое было время. Заводы чуть ли не уходят с молотка. Распродать когда-то всесоюзные флагманы – идеи пустить в действие приватизацию звучат все сильнее.

Николай Смехович, доктор исторических наук, доцент:

Приезжали с Запада консультанты и говорили: проводите приватизацию, почему вы не распродаете все свои фабрики и заводы? Это ж народные богатства! У нас 24 тысячи предприятий. Но мы их за два дня продадим. И с чем останемся?

Беларусь в 1994-м впервые в своей истории избрала Президента. Но сразу собрать страну воедино сложно. Вместе с присягой первый Президент Беларуси принял в «наследство» инфляцию почти в 2 000 %, безработицу и спад производства. Часть предприятий была остановлена полностью. Как вырулить из такой ситуации? Предложения главы государства напрочь саботировал Верховный совет.

Андрей Лазуткин, политолог:

Проблема была в полномочиях Конституционного суда. Он мог любые акты Президента отменять произвольно своим решением. Получалось, что Верховный совет за счет действий Конституционного суда парализовал действия исполнительной власти. То есть Президент начинал что-то делать, а ему это просто не давали. Это породило тот самый кризис.

Вадим Гигин, директор Национальной библиотеки Беларуси:

1996-й год, весна. Это была попытка всколыхнуть общество, расколоть общество. На улицах Минска переворачивали машины. Вот такое было противостояние. Летом случился конституционный кризис. «Только народ вправе решать свою судьбу»

Президент идет на беспрецедентную для того времени инициативу – собрать под одной крышей представителей разных слоев населения. «Только народ вправе решать свою судьбу» – лейтмотив собрания. Николай Смехович:

Инициированная идея созыва Всебелорусского народного собрания как элемента объединения народа, как элемента стабилизации общественно-политической ситуации. Эта инициатива построена на вековых исторических традициях. Все делать, как мы, белорусы говорят, толокой, все делать сообща в этом отношении, с одной стороны. Но с другой стороны, как это организуется, как это будет проходить?

Собрать почти пять тысяч человек вместе со всех регионов. На тот момент самая вместительная площадка в Минске – Дворец спорта, наследие Олимпиады-80.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Здесь уже идет подготовка. Но вот незадача – трибуны рассчитаны на три тысячи мест. Как разместить еще две? Привозят дополнительные стулья.

Михаил Пискунович, главный агроном УП «Короли», делегат I Всебелорусского народного собрания:

В 1985 году пришел сюда работать, в родное хозяйство, можно так сказать, потому что родители мои здесь работали.

На тот момент хозяйстве, где работал молодой агроном Михаил Пискунович, задерживают зарплату, на мехдворе разваливающаяся техника, запчастей нет, поле пахать нечем. А значит нечем накормить страну. Решают, как выйти из экономического тупика. Михаил Пискунович:

Непростое это время. Везде был беспорядок. Полки магазинов были пусты. Криминальная нечисть тоже везде себя проявляла. Я считаю, что это была необходимость вот этого собрания.

С воодушевлением во всех регионах в коллективах начинают выдвижение представителей на ВНС. Михаила Пискуновича собирали всем колхозом. Михаил Пискунович:

Очень себя чувствовали, можно сказать, трепетно, потому что никогда, ни разу раньше не проходилось участвовать в таких форумах, чувствовалась сразу ответственность.

19-20 октября 1996 года проходит первое в истории Беларуси Всебелорусское народное собрание. На большой совет приехали делегаты. В зале представители разных профессий и возрастов. Открытый диалог на уровне всей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы стоим перед выбором: или Беларусь будет оставаться заложницей в руках жаждущих реванша за свои поражения политиков, или же мы установим надлежащий правопорядок и направим свои все силы, силы народа на решение неотложных проблем. В эти дни решается судьба не Президента Лукашенко, не института президентства, а судьба всего белорусского народа, будущее наших детей и внуков!

Михаил Русый:

Полное доверие главы государства. Это абсолютное внимание на главу государства, потому что люди хотели видеть, слышать и знать, куда они пойдут. Там никто не смотрел друг на друга, не смотрели в телекамеры, все смотрели на главу государства. Ждали люди надежду на то, что страна найдет правильный путь. И глава государства выступил с сильнейшим докладом, с сильнейшим аналитическим подходом. Вот это два дня как один порыв. Люди стояли очередями к микрофону со своими предложениями. Люди были заинтересованы. Накаляла градус до предела обстановка вокруг форума.

Вадим Гигин:

Мы были снаружи. Я помню, как вот эти экстремистские силы, бээнэфовцы, как мы их называли, пытались как-то там воздействовать, окружить. В нацистском ключе они пытались поднять людей на силовое противостояние. Этого не удалось сделать. И во многом здесь сыграло роль Всебелорусское народное собрание. Самые важные для страны решения – итоги первого народного вече Были вынесены ключевые проблемы. Вырабатывалась первая в истории страны программа развития – магистральный смысл всей жизни суверенной Беларуси.

Сергей Смольский, генеральный директор ОАО «Постторг», делегат I Всебелорусского народного собрания:

Подавляющее большинство делегатов поверило президенту и поддержало его, что необходимы изменения в Конституции, необходим референдум, необходима большая работа на создание действительно сильного, независимого белорусского государства.

Взят главный ориентир – социальный. В первую очередь должна заработать экономика. Экспорт, жилье, продовольственная безопасность – киты, на которых будет опираться Беларусь в ближайшую пятилетку. Михаил Русый:

Почему продовольственная безопасность? Чтобы посеять, вспахать, обмолотить, убрать, надо сохранить комплекс сельхозмашиностроения. И через поддержку села были сохранены Тракторный завод, Гомсельмаш. Нужны минеральные удобрения. То есть весь химический, нефтехимический комплекс подтянулся сюда. Надо ученые, надо селекция, надо семеноводство. И вот помогая или решая продовольственную безопасность, подтянулись другие сферы. Жилье – это развитие строительного комплекса. Была одобрена инициатива проведения республиканского референдума.

Николай Смехович:

Это единственно правильный выбор был нашей страны и народа. Почему? Потому что мы сегодня видим в тех регионах, в тех странах, которые на базе советского государства стали самостоятельными республиками, если идея сильной власти и такой перспективы не было, они до сих пор переживают кризис. Сформирована современная политическая система Беларуси. Белорусская политическая модель, где обратная связь от людей прежде всего.

Вадим Гигин:

Нашу страну хотели толкнуть по прибалтийскому пути. Откровенно националисты говорили: пойдем прибалтийским путем. А что это? Ущемление в правах русских, русского языка, отказ от своей истории, оголтелый курс на Запад, отказ фактически от своей самоидентичности. Вот что было. Мы по этому пути не хотели идти. Александр Лукашенко развернул страну, и ведь это был очень смелый курс. Я бы сказал, два ключевых события, которые позволили увести нашу страну от призрака гражданской войны – это Всебелорусское народное собрание и референдум 24 ноября 1996 года. Николай Смехович:

Мы получили четкие перспективы и ориентиры. И самая главная идея, что идея справедливости и единства в основе нашей жизни.

Михаил Пискунович:

Считаю, что мы идем верной и правильной дорогой. И, начиная с 1996 года и по настоящее время, все люди видят, что результата мы добились. И результат налицо.