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Новости по тегу #Татьяна Климович

Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле
01 августа 2026 19:15

Татьяна Климович и Елена Фурман стали чемпионками Европы по академической гребле

Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира в Шанхае
29 сентября 2025 20:21

Белорусские гребцы вернулись на родину с чемпионата мира в Шанхае

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае
29 сентября 2025 18:53

Белоруски Фурман и Климович взяли бронзу на ЧМ по гребле в Шанхае

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле
26 сентября 2025 17:43

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле
03 августа 2024 10:32

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле

Евгений Золотой вышел в финал Олимпийских игр в Париже
01 августа 2024 11:21

Евгений Золотой вышел в финал Олимпийских игр в Париже

Белорусские гребцы вышли в полуфиналы Олимпийских игр
30 июля 2024 10:37

Белорусские гребцы вышли в полуфиналы Олимпийских игр

Илья Шиманович вышел в полуфинал на олимпийском турнире по плаванию
27 июля 2024 14:31

Илья Шиманович вышел в полуфинал на олимпийском турнире по плаванию

Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию по академической гребле
29 апреля 2024 10:58

Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию по академической гребле

Определились первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажёре
03 февраля 2023 15:52

Определились первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажёре

Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске
03 февраля 2023 14:27

Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх
12 октября 2022 14:48

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх