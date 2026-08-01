Новости по тегу #Татьяна Климович

После половины дистанции белоруски шли третьими, но на втором километре совершили рывок и в итоге финишировали первыми.
Позади волнение, напряжение и жесткая конкуренция. 17 часов перелета, и Елену Фурман и Татьяну Климович на родине ждал теплый прием.
Белорусские гребцы академического стиля на мажорной ноте завершили сезон, завоевав две медали xемпионата мира в Шанхае.
В решающем заезде наши спортсменки преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 53 секунды 26 сотых и финишировали третьими.
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