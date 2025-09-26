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Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле

26 сентября 2025 17:43
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Татьяна Климович и Елена Фурман стали призерами чемпионата мира по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле-1

Белоруски поднялись на пьедестал по итогам соревнований двоек парных. В решающем заезде наши спортсменки преодолели дистанцию в два километра за 6 минут 53 секунды 26 сотых и финишировали третьими. С успехом на планетарном форуме соотечественниц поздравил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Он отметил слаженную и стабильную командную работу, высокий профессионализм и целеустремленность нашего дуэта.

Климович и Фурман стали призёрами чемпионата мира по академической гребле-3

Также сегодня, 26 сентября, в Шанхае определились финалисты в мужской одиночке. Евгений Золотой финишировал первым в своем заезде одной второй. Обладатели наград в этом виде программы определятся в воскресенье, 28 сентября, конкуренцию земляку составят соперники из Германии, Греции, Нидерландов, Литвы и Уругвая.

# Татьяна Климович # Гребля # Елена Фурман # Евгений Золотой

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