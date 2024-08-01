Евгений Золотой вышел в финал Олимпийских игр в Париже. На предыдущей стадии наш представитель академической гребли приехал к финишу вторым, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большую часть дистанции на путевку в следующий круг претендовали четверо спортсменов. Но белорус заметно ускорился на заключительном отрезке. Золотой в итоге уступил только немцу Оливеру Зайдлеру, который установил новый олимпийский рекорд. А вот Татьяну Климович постигла неудача. Она стала предпоследней и теперь оспорит места с 7-го по 12-е. Розыгрыш наград в этой дисциплине состоится в субботу, 3 августа.

Анастасия Шкурдай успешно стартовала в квалификации 200 метров на спине. В отборочном заплыве она показала третье время. А итоговая позиция – 7-я. Это позволило забронировать место в полуфинале. Он состоится в вечерней сессии. Ориентировочный старт в 22 часа 10 минут.