Татьяна Климович завоевала олимпийскую лицензию по академической гребле

В венгерском Сегеде прошла олимпийская квалификационная регата, на которой представители академической гребли разыгрывали путевки на Игры в Париж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Татьяна Климович финишировала первой в решающем заезде одиночки и завоевала лицензию на Олимпиаду. Она опередила ближайших соперниц из Азербайджана и Украины на 10 секунд.