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Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле

03 августа 2024 10:32
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Не перестают радовать своими результатами белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Евгений Золотой стал серебряным призером главного старта четырехлетия в академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле-1

В финальном заезде на дистанции 2 000 метров конкуренцию нашему атлету составляли титулованные гребцы, среди которых олимпийский чемпион и победители мировых форумов. Но фамилия белоруса говорит сама за себя, нужно быть в числе первых! И Евгению это удалось.

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле-4

Золотой активно начал дистанцию, потом пропустил вперед своих соперников, но на финишных метрах совершил феноменальный рывок и взял серебро.

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле-7

Это первая олимпийская награда Беларуси в академической гребле со времен Пекина-2008, а Золотой – первый в суверенной истории нашей страны мужчина – призер Олимпиады в этом виде спорта.

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле-10

В аналогичной дисциплине Татьяна Климович заняла восьмое место. Белоруска принимала участие в утешительном заезде и не могла претендовать на медали, однако в своей группе навязала борьбу опытным соперницам и показала второе время.

Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле-13

Таким образом, в активе белорусской делегации уже три медали летних Олимпийских игр. Накануне чемпионом в прыжках на батуте у мужчин стал Иван Литвинович, в этой же дисциплине среди девушек серебро завоевала Виолетта Бордиловская.

# Олимпиада 2024 # Евгений Золотой # Татьяна Климович

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