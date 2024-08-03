Евгений Золотой стал серебряным призёром Олимпиады в академической гребле

Не перестают радовать своими результатами белорусские спортсмены на Олимпиаде в Париже. Евгений Золотой стал серебряным призером главного старта четырехлетия в академической гребле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальном заезде на дистанции 2 000 метров конкуренцию нашему атлету составляли титулованные гребцы, среди которых олимпийский чемпион и победители мировых форумов. Но фамилия белоруса говорит сама за себя, нужно быть в числе первых! И Евгению это удалось.

Золотой активно начал дистанцию, потом пропустил вперед своих соперников, но на финишных метрах совершил феноменальный рывок и взял серебро.

Это первая олимпийская награда Беларуси в академической гребле со времен Пекина-2008, а Золотой – первый в суверенной истории нашей страны мужчина – призер Олимпиады в этом виде спорта.

В аналогичной дисциплине Татьяна Климович заняла восьмое место. Белоруска принимала участие в утешительном заезде и не могла претендовать на медали, однако в своей группе навязала борьбу опытным соперницам и показала второе время.