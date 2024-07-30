Белорусские гребцы вышли в полуфиналы Олимпийских игр

Белорусы Татьяна Климович и Евгений Золотой вышли в полуфиналы Олимпийских игр на соревнованиях по академической гребле, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Климович во втором заезде 1/4 финала на 2 000 метров среди женских одиночек показала третье время и оформила путевку в следующий раунд. Евгений Золотой в четвертом заезде среди мужских одиночек на аналогичной дистанции финишировал первым и также стал участником полуфинала. Заезды за право выхода в финал состоятся в четверг, 1 августа.