Первая ракетка мира Арина Соболенко провела мастер-класс на новых теннисных кортах в Минске. Средняя школа № 86 получила в дар две грунтовые площадки, которых у нас не так много. Символично, что именно здесь прима отечественного тенниса начала свой путь в спортивную жизнь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Более тысячи детей пришли встретиться со звездой. Под бурные аплодисменты зрителей Арина протестировала корты, а ее каждый удар сопровождался бурными аплодисментами. Несмотря на плотный соревновательный график, Соболенко нашла время приехать в Беларусь и провести встречу с юными теннисистами. Такие мероприятия дают колоссальный эффект в подготовке детей. Сама спортсменка также зарядилась массой положительных эмоций.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Душевное мероприятие. И я очень рада оказаться снова дома, просто подышать домашним воздухом, пообщаться с друзьями, с которыми давно не виделась, побывать в школе, где все начиналось и где мне в свое время очень сильно помогли.

Столько ностальгии, столько воспоминаний хороших, столько каких-то вдохновляющих эмоций, радости. И энергетически, конечно, наполняюсь. Я действительно верю, кто отдается на 100 % любимому делу и работает не покладая рук – все возможности мира будут перед их ногами. Самое главное, просто ими воспользоваться.

Мероприятие продлилось более трех часов, это соизмеримо с одним плотным теннисным матчем. Завершился праздник автограф-сессией.