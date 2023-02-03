Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по гребле академической на тренажерах Concept. На главный трофей претендуют как сильнейшие и титулованные гребцы, так и молодежь, а это около 100 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день лучших определяли на дистанции 2 000 метров. У женщин не было равных Татьяне Климович. У мужчин лучший результат показал Евгений Золотой. По результатам турнира будет сформирована команда на чемпионат мира, где и разыграют часть олимпийских лицензий.

Виталий Белый, главный тренер национальной команды по академической гребле:

Если мы проходим дистанцию, у нас два километра, мы можем анализировать всю дистанцию по 100 метров, как спортсмен прошел ее. И где было западание, мы потом анализируем и даем ему свои рекомендации. Мы ждем, 24 февраля будет в МОК собрание, которое, скорее всего, дай бог, нас допустит на чемпионат мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. В принципе, туда мы и готовимся сейчас.