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Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске

03 февраля 2023 14:27
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Новости Беларуси. В Минске стартовал чемпионат Беларуси по гребле академической на тренажерах Concept. На главный трофей претендуют как сильнейшие и титулованные гребцы, так и молодежь, а это около 100 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске-1

В первый соревновательный день лучших определяли на дистанции 2 000 метров. У женщин не было равных Татьяне Климович. У мужчин лучший результат показал Евгений Золотой. По результатам турнира будет сформирована команда на чемпионат мира, где и разыграют часть олимпийских лицензий.

Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске-4

Виталий Белый, главный тренер национальной команды по академической гребле:
Если мы проходим дистанцию, у нас два километра, мы можем анализировать всю дистанцию по 100 метров, как спортсмен прошел ее. И где было западание, мы потом анализируем и даем ему свои рекомендации. Мы ждем, 24 февраля будет в МОК собрание, которое, скорее всего, дай бог, нас допустит на чемпионат мира, где будут разыгрываться лицензии на Олимпийские игры. В принципе, туда мы и готовимся сейчас.

Чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажёрах стартовал в Минске-7

В программе второго соревновательного дня чемпионата страны значится дистанция пять километров.

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# Гребля # Виталий Белый # Евгений Золотой # Татьяна Климович # Фотофакт

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