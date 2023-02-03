Определились первые победители чемпионата Беларуси по академической гребле на тренажёре

Новости Беларуси. В столице стартовал чемпионат Беларуси по академической гребле на тренажере «Концепт». Турнир возобновился после двухгодичной паузы. На главный приз соревнований претендуют и сильнейшие гребцы, и молодежь. Всего заявилось около 100 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первый соревновательный день в программе значилась олимпийская дистанция – 2 000 метров. У женщин пьедестал распределился между членами национальной команды. Чемпионкой стала Татьяна Климович, вторая позиция у Инны Никулиной и замкнула тройку призеров Вероника Анацко. У мужчин не было равных Евгению Золотому.

Евгений Золотой, чемпион Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»:

Очень доволен результатом соревнования. За два года получилось, что в первый раз собрались из-за коронавируса. Результат улучшил, так что я очень рад. Соперники тоже сильные, все готовились вместе в Бресте, так что я доволен результатом, все хорошо. Вон мама стоит – даже не ожидал, что она приедет (я просил, и она приехала) – и жена тоже здесь. Они кричали, поддерживали, может быть, поэтому это и дало больше сил.

Татьяна Климович, чемпионка Беларуси по гребле на тренажерах «Концепт»:

Для меня эти соревнования очень много значат. Это показывает мою силу, насколько я готова и как в дальнейшем смогу реализовать себя на воде. Здесь, наверное, больше психологически, каждый сам с собой. Приятно, что здесь такая атмосфера соревнований. И хочется себя реализовать как можно лучше.