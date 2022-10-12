Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх

Из-за бана основную конкуренцию нашим спортсменам составляли россияне. Соревновались как у нас, так и на выезде. Турниров стало меньше, но подготовка не останавливается. Впереди новый олимпийский цикл и борьба за путевки на главный чемпионат четырехлетия.

Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:

Мы все в надежде, что нас допустят. И мы однозначно готовимся к отборам на Олимпийские игры и к самим Олимпийским играм. Какие экипажи? Есть у нас очень хорошие спортсмены, которые могут достойно выступить на Олимпийских играх. Это одиночка – Татьяна Климович, одиночка – Пауков Филипп, двойка парная – Золотой Евгений, Шарлап Николай, двойка распашная, которая была уже в Токио, – Фурман, Володько. Фурман Елена еще, если легкий вес, двойка парная. Мы будем еще искать ей напарницу, чтобы она выехала на отборную Олимпиаду и, возможно, на Олимпийские игры.