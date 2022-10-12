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Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх

12 октября 2022 14:48
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Новости Беларуси. Не успели белорусские гребцы завершить сезон, как уже стартовал тренировочный сбор к 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отстранение от международных стартов продолжается, но атлеты верят в лучшее.

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх-1

Из-за бана основную конкуренцию нашим спортсменам составляли россияне. Соревновались как у нас, так и на выезде. Турниров стало меньше, но подготовка не останавливается. Впереди новый олимпийский цикл и борьба за путевки на главный чемпионат четырехлетия.

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх-4

Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Мы все в надежде, что нас допустят. И мы однозначно готовимся к отборам на Олимпийские игры и к самим Олимпийским играм. Какие экипажи? Есть у нас очень хорошие спортсмены, которые могут достойно выступить на Олимпийских играх. Это одиночка – Татьяна Климович, одиночка – Пауков Филипп, двойка парная – Золотой Евгений, Шарлап Николай, двойка распашная, которая была уже в Токио, – Фурман, Володько. Фурман Елена еще, если легкий вес, двойка парная. Мы будем еще искать ей напарницу, чтобы она выехала на отборную Олимпиаду и, возможно, на Олимпийские игры.

Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх-7

Атлеты и функционеры не теряют надежды вернуться на международную арену. А спортсмены к тому моменту будут готовы не только выступать, но и побеждать.

# Гребля # Виталий Белый # Сергей Володько # Евгений Золотой # Николай Шарлап # Филипп Пауков # Дмитрий Фурман # Татьяна Климович # Елена Фурман # Фотофакт

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