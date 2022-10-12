Тренер сборной Беларуси рассказал, кто из гребцов мог бы представить страну на Олимпийских играх

Новости Беларуси. Не успели белорусские гребцы завершить сезон, как уже стартовал тренировочный сбор к 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отстранение от международных стартов продолжается, но атлеты верят в лучшее.
Новости Беларуси. Не успели белорусские гребцы завершить сезон, как уже стартовал тренировочный сбор к 2023 году, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Отстранение от международных стартов продолжается, но атлеты верят в лучшее.
Из-за бана основную конкуренцию нашим спортсменам составляли россияне. Соревновались как у нас, так и на выезде. Турниров стало меньше, но подготовка не останавливается. Впереди новый олимпийский цикл и борьба за путевки на главный чемпионат четырехлетия.
Виталий Белый, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:
Мы все в надежде, что нас допустят. И мы однозначно готовимся к отборам на Олимпийские игры и к самим Олимпийским играм. Какие экипажи? Есть у нас очень хорошие спортсмены, которые могут достойно выступить на Олимпийских играх. Это одиночка – Татьяна Климович, одиночка – Пауков Филипп, двойка парная – Золотой Евгений, Шарлап Николай, двойка распашная, которая была уже в Токио, – Фурман, Володько. Фурман Елена еще, если легкий вес, двойка парная. Мы будем еще искать ей напарницу, чтобы она выехала на отборную Олимпиаду и, возможно, на Олимпийские игры.
Атлеты и функционеры не теряют надежды вернуться на международную арену. А спортсмены к тому моменту будут готовы не только выступать, но и побеждать.