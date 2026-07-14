Арина Соболенко открыла новые теннисные корты в Минске

Арина Соболенко в Минске. Первая ракетка мира, несмотря на плотный соревновательный график, прибыла на Родину, чтобы провести мастер-класс и опробовать теннисные корты, которые получила в дар средняя-школа №86. Именно здесь Арина начала свой спортивный путь, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Такого количества детей не увидишь даже в парке развлечений, только все эти ребята с ракетками в руках и огромной спортивной мечтой. И вот долгожданный миг настал. На новых грунтовых кортах средней школы № 86 появилась мировая звезда. Арина в своей манере прошла в центр, эмоционально зарядила всех, и праздник начался. Конечно, каждый хотел получить подачу от титулованной теннисистки, а суперуспех – если она сказала похвальные слова.

Так время промчалось незаметно, и, конечно, завершилось все автограф-сессией. Такого колоссального количества автографов ей еще не приходилось раздавать.

Арина Соболенко, первая ракетка мира:

Я очень рада. Надеюсь, что это просто такой маленький шажочек в лучшее будущее. Это только начало такой помощи школе «Смена», и еще куча идей, проектов. И надеюсь, что мы поможем организовать максимально комфортабельные условия детям, чтобы, надеюсь, зародились будущие чемпионы.

Вполне возможно, что сегодняшняя встреча для этих ребят станет судьбоносной, подпись на фото звезды кто-то поставит в рамку, а кто-то будет держать в памяти и без устали работать на тренировках, ведь в соревновательном теннисном календаре множество турниров, и наша национальная команда поддержит всегда новых игроков.