Cтартовал чемпионат Минска по современному пятиборью. Что изменилось в соревнованиях?

Новости Беларуси. В преддверии грядущего олимпийского цикла по новым правилам. В эти дни в столице проходит открытый чемпионат Минска по современному пятиборью, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях принимают участие 78 сильнейших спортсменов из всех регионов страны.

На этом турнире наши пятиборцы получают соревновательную практику, а также традиционно проходят отбор на международные старты, чемпионаты Европы и мира. Если белорусские спортсмены не смогут состязаться на континентальном и мировом форумах, они отправятся на евразийские турниры.

А это соревнования нового формата, в которых примут участие, помимо россиян и белорусов, представители Центральноазиатского региона. Отметим, 22 и 23 марта на открытом чемпионате Минска запланирован полуфинальный раунд. В соответствии с новыми правилами Международной федерации современного пятиборья, теперь в финальную часть турнира проходят не 36, а всего 18 участников.

Татьяна Климович, главный судья соревнований:

У нас поменялись виды, то есть сейчас мы начинаем с верховой езды. И заканчиваем комбинированным видом. Это сделано для того же – популяризации нашего вида спорта, для привлечения к нему. Про положительные либо отрицательные какие-то эффекты мы сможем сказать чуть-чуть попозже, но мое видение, что формат немножко, конечно, жестковат. На соревнованиях представлены все области, где культивируется наш вид спорта. Все хотят показать все свои самые лучшие качества и победить.