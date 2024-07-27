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Илья Шиманович вышел в полуфинал на олимпийском турнире по плаванию

27 июля 2024 14:31
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Илья Шиманович вышел в полуфинал на олимпийском турнире по плаванию. На дистанции 100 метров брассом белорусский спортсмен показал второй результат в своей квалификационной группе и общее третье время среди всех спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Илья Шиманович вышел в полуфинал на олимпийском турнире по плаванию-1

Таким образом, Илья уверенно отобрался в полуфинал, который состоится сегодня в вечерней сессии. Решающий заплыв с участием восьми сильнейших атлетов состоится завтра, 28 июля.

Евгений Золотой вышел в 1/4 финала турнира по академической гребле. В квалификации на 2 000 метров белорус пришел к финишу первым в своей группе и вторым среди всех заездов.

Стадию 1/4 гарантировала себе и Татьяна Климович. Она финишировала второй в своей группе и также продолжит борьбу. Четвертьфинальные заезды на олимпийском водном стадионе состоятся 30 июля.

# Олимпиада 2024 # Илья Шиманович # Евгений Золотой # Татьяна Климович

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