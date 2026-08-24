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Новости по тегу #Татьяна Четырко

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт
24 августа 2026 18:54

Почему уровень воды в реках Беларуси ниже климатической нормы? Объяснила эксперт

Температура воздуха поднимается выше 40°C! На Европу обрушилась аномальная жара
31 мая 2026 17:00

Температура воздуха поднимается выше 40°C! На Европу обрушилась аномальная жара

Начальник службы метеопрогнозов рассказала, чем гроза отличается от молнии
06 декабря 2024 16:01

Начальник службы метеопрогнозов рассказала, чем гроза отличается от молнии

Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам
30 июля 2024 11:50

Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам

Впервые за 88 лет – в Минске обновлён температурный рекорд 1938 года
22 июля 2024 19:19

Впервые за 88 лет – в Минске обновлён температурный рекорд 1938 года

Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несёт лето белорусам?
22 июля 2024 19:17

Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несёт лето белорусам?

Жара в апреле и северное сияние в мае! Какие ещё аномалии ждут белорусов?
19 мая 2024 17:51

Жара в апреле и северное сияние в мае! Какие ещё аномалии ждут белорусов?

Откуда в Беларусь приходят циклоны и как на нас сказалось глобальное потепление? Спросили метеоролога
24 июля 2022 16:30

Откуда в Беларусь приходят циклоны и как на нас сказалось глобальное потепление? Спросили метеоролога

Гроза в январе и ветер, который буквально сбивает с ног. Что не так с погодой в Беларуси, рассказали в Белгидромете
21 января 2022 07:03

Гроза в январе и ветер, который буквально сбивает с ног. Что не так с погодой в Беларуси, рассказали в Белгидромете

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю
17 января 2021 08:40

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю

Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси
13 июня 2019 12:07

Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»
12 июня 2019 19:26

Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»