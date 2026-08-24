Новости по тегу #Татьяна Четырко

«За счет того, что быстро половодье прошло, у нас межень началась гораздо раньше. То есть мы уже к низким уровням пришли в апреле».
Причина столь раннего зноя – мощный субтропический антициклон, пришедший из Африки. Он накрыл Южную Европу и резко изменил климатическую картину последних дней мая.
Рассказов о шаровой молнии – вагон и маленькая тележка. Но видел ли ее кто-то на самом деле – вот в чем вопрос.
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