Гроза в январе и ветер, который буквально сбивает с ног. Что не так с погодой в Беларуси, рассказали в Белгидромете

Глобальное изменение климата – одна из важнейших тем современности. Лютые морозы, аномально жаркое лето, шквальные ветра и бураны. Сегодня нам кажется, что такой погоды не припомнят даже самые далекие предки, но как бы не так. Взять хотя бы нынешний сезон. Подводить итоги еще слишком рано, но оценить начало зимнего периода уже можно. Первый месяц белоснежной сказки выдался на славу. Декабрь оказался в пределах климатической нормы.

Татьяна Четырко, заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Если сделать акцент на декабре 2021 года, то за последние восемь лет это первый декабрь, в котором отмечались отрицательные отклонения средней месячной температуры воздуха. Погода, конечно, переменчивая, но это соответствует нашему типу климата. Если летом, к примеру, периоды похолодания и потепления немножко смазываются, то в зимний сезон это всегда заметно.





Январь, сердце зимней поры, принес в Беларусь не только теплую атмосферу рождественских праздников. В середине месяца по всей территории республики не на шутку разыгралась природная стихия. За несколько дней порывистый ветер успел провести апгрейд городских улочек на свой вкус.

Метеоаномалия спровоцировала падение более тысячи деревьев, снесла около 16 световых фигур и еще в два раз больше рекламных конструкций. Устоять перед воздушным напором не смогли и горожане, которые встретились лицом к лицу с ураганом.

«Штормит» синеокую несколько раз в год, чаще всего летом. Поэтому встретить сногсшибательные капризы погоды зимой – настоящее чудо. Последний раз ветер такой силы белорусы могли наблюдать в 2007 году при прохождении циклона «Кирилл» и в январе 1993-го со скоростью порывов до 28 метров в секунду. Татьяна Четырко:

Ветры, которые наблюдались в период 14-15 и 17-18 января на территории нашей страны, были обусловлены тем, что республика находилась в зоне противоборства двух обширных барических образований. Это антициклон, центр которого располагался в районе Западной Европы, и североатлантические циклоны. На территории Беларуси наблюдались значительные контрасты атмосферного давления, что и привело к усилению ветра порывами до 15-24 метров в секунду, местами порывы ветра достигали 27-28, а кое-где даже 30-32 метров в секунду.

Но и это еще не все январские сюрпризы. Вместе с зимним штормом в гости к белорусам наведалась и редкая снежная гроза. Наблюдали необычное природное явление жители Брестской области. Татьяна Четырко:

Это не первые грозы в этом январе. Первая гроза в 2022 году отмечалась 1 января. Но в целом, если посмотреть за послевоенный период, то на территории нашей страны отмечалось 22 случая с грозовой деятельностью в январе. Три из них приходятся на метеостанцию «Брагин», которая находится на крайнем юго-востоке нашей республики.