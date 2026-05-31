Температура воздуха поднимается выше 40°C! На Европу обрушилась аномальная жара

После саперов кажется, что любую угрозу можно взять под контроль. Но природа, как правило, считает иначе. Европа переживает аномальную жару, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Во Франции и Германии температура поднялась выше 35 градусов. В Испании местами приблизилась к 40. В Португалии был объявлен желтый уровень погодной опасности.

Одни связывают аномальную жару с последствиями Эль-Ниньо – климатического явления, влияющего на погоду по всему миру. Другие объясняют ситуацию так называемым тепловым куполом – областью высокого давления, которая удерживает раскаленный воздух над регионом. Но итог один – жара становится не просто дискомфортом, а вопросом безопасности. Елизавета Жилач разбиралась в вопросе.

Ни ночью, ни утром нет передышки. Жара не спадает ни на минуту, особенно в последние дни. Мы ищем прохлады и пьем воду литрами. Календарное лето еще не наступило, а в Европе уже фиксируют температурные рекорды. Причина столь раннего зноя – мощный субтропический антициклон, пришедший из Африки. Он накрыл Южную Европу и резко изменил климатическую картину последних дней мая.

Татьяна Четырко, первый заместитель начальника Белгидромета:

Значительная аномалия температуры воздуха наблюдается, жара, где температуры воздуха превышают 30-градусное значение. В отдельных регионах это плюс 40 и выше, то есть это аномальное значение. Великобритания первой встретила аномальную жару. На неделе Лондон прогрелся до 35 градусов. Каждый день – очередной максимум.

Это совершенно невыносимо. Мне пришлось установить кондиционер в своей спальне. В остальном стараюсь просто поддерживать водный баланс, стараться как можно больше оставаться в тени и делать как можно меньше движений. Жара обнажила слабые места в инфраструктуре. На юго-востоке Англии без воды остались 20 тысяч семей: засушливая весна истощила водохранилища. Так, жители прибрежного Уитстейбла вынуждены получать бутилированную воду в специальных пунктах. Аналогичная ситуация в графстве Кент. Британцы уже не первый год жалуются на недостаток финансирования для решения этой проблемы.

Не надо списывать все на климат или недостаток вложений. У водных гигантов куча денег. Владельцам из Австралии и Индии наплевать, чем дышат и что пьют люди в Уитстейбле. Их не волнует, чистая вода из крана или сточная жижа. Абсолютное безразличие. Тем временем жертвами аномальной жары во Франции стали уже семь человек. В 17 департаментах страны действует оранжевый уровень погодной опасности. Правительство созвало кризисное совещание. Местные жители признаются, что с каждым годом переносить этот зной все труднее.

Нам не остается ничего, кроме как терпеть. Но это тяжело. Даже в трамвае душно, кондиционер часто не работает, и мы быстро начинаем задыхаться. Здесь очень спертый воздух.

Раньше мы знали четыре сезона. Теперь их больше нет. Еще 15 дней назад мы кутались в пиджаки, а сегодня ходим в купальниках. Это пугает. Аномальный плюс вмешался и в образовательный процесс. В одной из французских начальных школ температура подскочила до 54 градусов. Несколько детей потеряли сознание. Дневные занятия пришлось отменить. Все больше европейских стран стараются предпринять экстренные меры. Так, Италия ввела оранжевый уровень опасности для Рима, Флоренции, Болоньи и Турина. В библиотеках открыли кондиционированные залы для пожилых, а работы на открытом воздухе в полуденные часы остановили.

Жара добралась и до Польши. В середине недели на окраинах Варшавы вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь распространялся динамично, но несмотря на это очаги удалось ликвидировать. И, по словам экспертов, это лишь начало.

Татьяна Четырко:

Для Западной Европы все чаще и чаще будут отмечаться волны жары и засухи, которые уже несколько лет докучают европейским государствам. Из-за этого и частые пожары случаются и даже смертельные случаи от сильной жары населения, что тоже очень негативный фактор.