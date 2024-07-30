Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам

Новая климатическая реальность. Лето 2024 года продолжает подбрасывать нам не совсем приятные сюрпризы. Хоть у природы и нет плохой погоды, но метеорологи утешать нас не собираются. Наоборот – предлагают привыкать, ведь ураганы, ливни и аномальная температура – уже часть нашей жизни. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь. Юрий Царев, ведущий:

Жаркое лето теперь будет у нас постоянно?

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь:

Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Но важно понимать, что в региональном разрезе эти тенденции могут не соблюдаться. В Беларуси 2023 год не был рекордно теплым, занял третье место. В Беларуси тенденции к потеплению также есть. Мы отмечаем и повышение температуры воздуха, и уменьшение продолжительности зимнего сезона, увеличение продолжительности летнего сезона, увеличение вегетационного периода.