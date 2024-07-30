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Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам

30 июля 2024 11:50
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Новая климатическая реальность. Лето 2024 года продолжает подбрасывать нам не совсем приятные сюрпризы. Хоть у природы и нет плохой погоды, но метеорологи утешать нас не собираются. Наоборот – предлагают привыкать, ведь ураганы, ливни и аномальная температура – уже часть нашей жизни.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь.

Юрий Царев, ведущий:
Жаркое лето теперь будет у нас постоянно?

Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам-1

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Государственной гидрометеорологической службы Республики Беларусь:
Всемирная метеорологическая организация заявила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Но важно понимать, что в региональном разрезе эти тенденции могут не соблюдаться. В Беларуси 2023 год не был рекордно теплым, занял третье место.

В Беларуси тенденции к потеплению также есть. Мы отмечаем и повышение температуры воздуха, и уменьшение продолжительности зимнего сезона, увеличение продолжительности летнего сезона, увеличение вегетационного периода.

Аномальная жара, ливни и ураганы летом будут чаще? Метеоролог рассказала, к чему нужно готовиться белорусам-4

Татьяна Четырко:
Мы сейчас можем отмечать такие явления, которые не свойственны на территории Беларуси, либо очень редки, а сейчас стали более частыми. Это и тропические ливни – то, что мы наблюдали в июле. Это яркий пример тропиков, когда кратковременный дождь «стеной» кратковременный, но затапливает большие территории. Это смерчи в том числе, возникновение суперячеек.

К этому нужно относиться очень ответственно. Во-первых, выбирать правильный источник информации. Единственным официальным источником на территории любой страны является государственная гидрометеорологическая служба. У Белгидромета есть приложение «Погода в кармане».

Подробности в видео.

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко # Юрий Царёв # Александр Меженный # Александра Каштанова

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