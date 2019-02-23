Сильный ветер ожидается в Беларуси. Погоду на неделю изучаем за минуту

24 февраля, в воскресенье климатическую ситуацию в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.

По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус» .

26 февраля, во вторник Беларусь окажется во власти влажного морского воздуха. Днём скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы.

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник и вторник по республике ожидается усиление ветра – порывами до 15-18 метров в секунду. Температурный фон будет достаточно однородным: ночные минимумы составят от -3 до +3, а дневные максимумы – от +1 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам