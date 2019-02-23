Сильный ветер ожидается в Беларуси. Погоду на неделю изучаем за минуту

По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус».
Индию завалило градом размером с куриное яйцо, а в Европе активизировался вулкан
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Температурный рекорд почти 70-летней давности побит в Беларуси
В Москве около 0, в Киеве +4. Погода в Европе на предстоящей неделе
Сам себе синоптик. Как при помощи домашних гаджетов составить прогноз погоды
24 февраля, в воскресенье климатическую ситуацию в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.