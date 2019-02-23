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Сильный ветер ожидается в Беларуси. Погоду на неделю изучаем за минуту

23 февраля 2019 16:57
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По предварительной информации синоптиков, ждать чересчур тёплой погоды не стоит, рассказали в программе «Плюс-минус».

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24 февраля, в воскресенье климатическую ситуацию в Беларуси будет диктовать атмосферный фронт, смещающийся со Скандинавии, за которым начнет поступать воздушная масса атлантического происхождения.

Сильный ветер ожидается в Беларуси. Погоду на неделю изучаем за минуту-1

26 февраля, во вторник Беларусь окажется во власти влажного морского воздуха. Днём скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада Европы.

Сильный ветер ожидается в Беларуси. Погоду на неделю изучаем за минуту-4

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В понедельник и вторник по республике ожидается усиление ветра – порывами до 15-18 метров в секунду. Температурный фон будет достаточно однородным: ночные минимумы составят от -3 до +3, а дневные максимумы – от +1 до +7.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко

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