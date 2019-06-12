Белгидромет: «В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер»

Новости Беларуси. Пока аграрии все силы бросили на борьбу с температурными рекордами, синоптики не перестают предупреждать об оранжевом уровне опасности и, увы, не радуют прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Пока аграрии все силы бросили на борьбу с температурными рекордами, синоптики не перестают предупреждать об оранжевом уровне опасности и, увы, не радуют прогнозами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цифры на термометре могут подрасти. Среднесуточная норма уже превышена как минимум на 8-10 градусов. Но в то же время опускать руки не надо, – заверяют в Белгидромете. Погода – барышня капризная, 2018 год это подтвердил. На смену засушливому маю и июню тогда пришли июльские дожди. Ждать их, конечно, будем и сейчас.
Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии:
В ближайшее время дожди будут носить очень локальный характер. Таких дождей, которые в значительной степени пополнят влагозапасы в почве, мы не ожидаем. Поэтому в ближайшее время ситуация будет достаточно сложной, особенно в Гомельской области. Негативная ситуация так же складывается на юго-западе Могилевской области и в отдельных районах Минской области. Все-таки в Минской области ситуация еще не так критична.