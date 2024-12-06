Начальник службы метеопрогнозов рассказала, чем гроза отличается от молнии

Одним в детстве говорили, что во время грозы нужно закрывать окна, чтобы не залетела шаровая молния. Другим твердили, что она может внезапно появиться в летний солнечный день и взорваться. Третьим шептали на ухо, что она может разговаривать человеческим голосом и исполнять желания. Четвертым кричали: «Никакой шаровой молнии не существует, иди уроки учить». Рассказов о шаровой молнии – вагон и маленькая тележка. Но видел ли ее кто-то на самом деле – вот в чем вопрос. Потому что до сих пор нет ни одного внятного видео или фото с этим феноменом, сообщили в программе «В поисках истины». Но что такое молния вообще? И почему гроза и молния – это не одно и то же?

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды:

Молния в физическом смысле – это электрический разряд, который возникает между грозовым облаком и землей, либо между грозовым облаком и грозовым облаком, либо внутри грозового облака, такое тоже бывает. Когда мы говорим про молнии, мы, естественно, вспоминаем, что это вспышка света, звуковой эффект в виде грома. И когда мы говорим про молнии, мы чаще всего вспоминаем такие метеорологические явления, как гроза. Но гроза характеризуется не только возникновением и молнии, и грома. Гроза – это такой букет неблагоприятных явлений, куда входят и молнии, и ливни, и шквалы, и град. Если у человека спросить, какие виды молний он знает, ответ чаще всего будет – простые и шаровые. Но на самом деле все сложнее!