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Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю

17 января 2021 08:40
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Если с ночи воскресенья, 17 января, на Беларусь будут влиять неустойчивые холодные арктические воздушные массы, то уже днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус».

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-1

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
В начале недели сохранится морозная погода. В ночь на понедельник температура воздуха по стране будет находиться в пределах -19 – -25°C. Местами воздух охладится до -26 – -29 градусов. Днем при этом будет от -10 до -17°C, местами до -18 – -19°C.

На Крещение сохранится морозная погода. В ночь на вторник температурный фон по стране будет находиться в пределах от -17 до -22°C, местами воздух охладится до -26°C, днем при этом будет от -7 до -14°C, а местами до -16°C.

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-4

В середине недели ожидаем ослабление морозов. Власть над погодой возьмет Атлантика, и уже в четверг температурный фон в ночные часы будет составлять от -2 до -10°C. По востоку страны еще подморозит до -13°C. В дневные часы при этом будет от -4 до +3°C.

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-10

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-12

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-14

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-16

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-18

Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю-20

18 и 19 января на этом фоне ожидается перемещение малоактивных фронтов с севера Европы. В среду, 20 января, большая часть страны останется под влиянием области повышенного атмосферного давления, на юго-запад республики ожидается перемещение фронтального раздела и менее холодных воздушных масс с Западной Европы.

# Погода в Беларуси # общество # Татьяна Четырко # Фотофакт

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