Какая погода будет в Беларуси на Крещение и когда ослабнут морозы? Синоптики сделали прогноз на неделю

Если с ночи воскресенья, 17 января, на Беларусь будут влиять неустойчивые холодные арктические воздушные массы, то уже днем погоду в основном будет формировать область повышенного атмосферного давления, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В начале недели сохранится морозная погода. В ночь на понедельник температура воздуха по стране будет находиться в пределах -19 – -25°C. Местами воздух охладится до -26 – -29 градусов. Днем при этом будет от -10 до -17°C, местами до -18 – -19°C.

На Крещение сохранится морозная погода. В ночь на вторник температурный фон по стране будет находиться в пределах от -17 до -22°C, местами воздух охладится до -26°C, днем при этом будет от -7 до -14°C, а местами до -16°C.