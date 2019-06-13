Запрет на посещение лесов введён в 53 районах Беларуси

Новости Беларуси. Пожароопасная ситуация сохраняется в Беларуси. Запрет на посещение лесов из-за засухи введен уже в более чем полусотне районов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Четырко, начальник отдела Республиканского центра по гидрометеорологии: Если проанализировать ситуацию, которая сложилась за первую декаду июня, конечно, у нас значительный недобор осадков отмечается. Выпало всего около 30 % декадной климатической нормы, а по Гомельской области этот показатель еще ниже.

Именно там сейчас самая сложная ситуация складывается, потому что в некоторых районах уже наблюдаются низкие влагозапасы в почве, что негативным образом сказывается на росте и развитии сельскохозяйственных культур. В первую очередь зерновые культуры страдают.

В ближайшие дни ниже отметки +30ºС столбики термометров не опустятся. Существенно погода не изменится вплоть до 17 июня.