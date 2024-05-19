Жара в апреле и северное сияние в мае! Какие ещё аномалии ждут белорусов?

Новости Беларуси. В этом году нас бросало то в жар от аномального плюса в апреле, то в холод – майские заморозки мало кого оставили равнодушным. Частично повредились посевы рапса, зерновых культур, льна и всходы кукурузы в Брестской и Витебской областях. За сохранность всходов волновались и многочисленные дачники, у которых к маю в огородах все уже расцвело и пахло. Показались даже шляпки картофеля. В один момент даже показалось, что мы переместились на другой конец света, где вместе с заморозками в мае на ужин подают и северное сияние. Жители сразу нескольких белорусских областей имели возможность наслаждаться видами из окна, не совсем привычными для наших широт. Хотя и очень красивыми.

Автором таких зарисовок стал сильный геошторм, который накрыл Землю на прошлой неделе и пошел на второй заход. В этот вторник на Солнце была зафиксирована вспышка самого высокого класса Х. Всего за 2 недели произошло как минимум 10 подобных и большое количество вспышек класса М. Магнитные бури не проходят для землян бесследно. Дает сбой и организм, и техника. А что будет дальше и какие еще аномалии нас ждут впереди? На неделе Дарья Седун обратилась за разъяснениями к специалистам.

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Первые числа апреля – +25…+28 °С. Это аномалия. Очень теплые конец марта и начало апреля привели к тому, что к середине апреля зацвели косточковые, началась активная вегетация сельскохозяйственных растений. И когда в этот период случилось похолодание, это нанесло урон для сельхозпроизводителей, для тех, у кого есть приусадебные участки. Так что теперь разговоры о погоде не из вежливости, а по необходимости. А один из самых непростых квестов – одеться по погоде.

Дарья Седун, корреспондент:

К слову, о верхней одежде. Часто поводом набросить плащ даже в такой солнечный день становятся резкие порывы ветра, а не холод. Ураганные ветра стали для Беларуси нормой, а не исключением. Об этом говорят и регулярные предупреждения от МЧС.

Так, в 2023-м 140 из 360 дней в году оказались оранжевыми по цветовой шкале уровня опасности. На такие СМС белорусы давно реагируют спокойно. Хотя в 2023 году настоящий торнадо, который прошел под Минском, показал, что угроза реальна. На вопрос, ждать ли таких сюрпризов, в этом году метеорологи пока разводят руками. Зато уже точно известно: предстоящее лето будет жарким. Возможно, даже слишком. Татьяна Четырко:

Лето с большой долей вероятности будет немного теплее климатической нормы. Но я обращаю внимание: всегда на смену потеплению будет какой-то период похолодания. Но насколько этот период будет длительным или насколько жара или похолодание будут интенсивными, конечно, с большой заблаговременностью сказать невозможно.