Впервые за 88 лет – в Минске обновлён температурный рекорд 1938 года

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Уже все рекорды побила погода в этом сезоне или еще нет – по грозам, температуре и количеству выпавших осадков или есть к чему стремиться?
Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Были побиты температурные рекорды июля 2024 года. Была зарегистрирована на 9 метеостанциях нашей страны самая высокая температура воздуха, которая зафиксирована в июле. Но это не абсолютный рекорд. В частности, обновлен месячный июльский рекорд для города Минска – 35,2 градуса, который держался с 1938 года.
Екатерина Забенько:
За 88 лет впервые температура достигла такого максимума?
Татьяна Четырко:
Не совсем, я повторюсь, что это не абсолютный рекорд для территории Беларуси. В 2010 году был установлен абсолютный рекорд температуры воздуха – это 38,9 градуса в Гомеле.
Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несет лето белорусам – подробнее здесь.