Откуда в Беларусь приходят циклоны и как на нас сказалось глобальное потепление? Спросили метеоролога

Новости Беларуси. А какой погоды ждать белорусам, придет ли к нам аномальная жара и в целом насколько точны прогнозы наших синоптиков – об этом и не только мы поговорили с начальником службы метеорологических прогнозов Белгидромета Татьяной Четырко в программе «Неделя» на СТВ. Чего ждать от погоды в ближайшее время?

Ольга Коршун, СТВ:

Европа сейчас страдает от аномальной жары, очень высокие температуры. Чего нам ждать?

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Жаркая погода отмечалась и у нас на территории Беларуси в конце июня, начале июля. Когда температурный фон хоть и не был таким высоким, но все-таки повышался до +34...+35 °С градусов, а это уже критерий неблагоприятного гидрометеорологического явления. Ближайшие дни, конечно, такой жаркой погоды у нас не предвидится. Температурный фон будет около и на 1-2 °С выше климатической нормы. В дневные часы температура воздуха составит +23...+28 °С, что вполне комфортно для отдыха. В южных регионах в отдельные дни не исключено повышение температуры воздуха до +30 °С. Погода не должна повлиять на уборочную, хоть и планируются дожди

Ольга Коршун:

Мы не ради отдыха интересуемся погодой, тем более, что мы будем работать. Для нас это еще и важный экономический фактор, поскольку сейчас проходит уборочная кампания. И, как неоднократно говорил Президент, нам нельзя, особенно сейчас, когда грядет мировой голод, потерять ни одного зернышка, ни одного колоска. Какая температура установится на период уборочной кампании? Сможет ли этот этап для нас пройти в таких благоприятных комфортных условиях? Татьяна Четырко:

В этом году погодные условия в период уборочной кампании складываются, в принципе, достаточно благоприятно. Умеренно теплая погода способствовала полновесности колоса, а это значит, что урожай зерновых культур будет высокий. Однако неустойчивая с дождями погода все-таки в некоторой степени ухудшала погодные условия и увеличивала влажность зерна, поэтому на отдельных полях отмечается влажность зерна выше кондиционной. На отдельных полях в связи с ливневыми дождями и сильным порывистым ветром отмечается полегание культур. Однако это все то, с чем наши аграрии сталкиваются ежегодно. И они уже умеют с этим бороться. И достаточно прекрасно бороться. Поэтому в этом году продолжится умеренно теплая погода, поэтому созревание зерновых культур у нас в стране продолжится. Дожди будут носить в основном кратковременный характер и не должны испортить проведение уборочной кампании. Как часто прогноз погоды может ошибаться?

Ольга Коршун:

Мы часто сетуем, что прогнозы не сбываются. Что делается для того, чтобы улучшить качество прогнозов погоды, сделать их более точными? Татьяна Четырко:

Точность прогноза погоды в Беларуси повысилась за последние годы. И сейчас она колеблется от 96 % до 98 %, а это значит, что только 2-4 прогноза из 100 не оправдываются. Наиболее точными на современном этапе развития науки являются краткосрочные прогнозы погоды. Ученые сходятся во мнении, что предел оправданности погоды составляет 14 дней. Количество опасных погодных явлений в Беларуси увеличилось. Это связано с глобальным потеплением?

Ольга Коршун:

Все говорят сейчас о глобальном потеплении, из-за этого будет меняться климат. Беларусь уже почувствовала последствия этого глобального потепления, и можно ли спрогнозировать, что будет дальше? Какой климат у нас будет потом? Татьяна Четырко:

Безусловно, Беларусь, как и весь мир, уже прочувствовала глобальные изменения климата. Глобальное потепление – это тренд. В период этого тренда могут отмечаться как и холодные периоды, так и очень теплые периоды. Глобальное изменение климата характеризуется увлечением количества и интенсивности опасных явлений погоды, что мы, собственно говоря, и наблюдаем на территории Беларуси. Если в среднем за год мы наблюдаем по республике от 10 до 20 случаев опасных гидрометеорологических явлений, то уже только за первое полугодие 2022 года у нас таких случаев уже более 33. Достаточно хотя бы вспомнить январь 2022 года, когда нам большей части территории нашей страны усиливался ветер до очень сильного порывистого, порывы составляли 32 м/с.

Ольга Коршун:

То есть нам стоит готовиться, что таких сильных ветров, аномальной жары будет больше? Татьяна Четырко:

Безусловно. Глобальное изменение климата характеризуется экстремальными колебаниями. То есть периоды экстремальной жары сменяются периодами экстремального холода. Такие резкие колебания. «Мы уже можем выращивать более теплолюбивые растения». Как изменился климат в Беларуси? Ольга Коршун:

На экономике как это может отразиться? То есть мы сейчас выращиваем арбузы и дыни в Беларуси, хотя раньше казалось, что для нас это из разряда фантастики.

Татьяна Четырко:

Увеличился вегетационный период, продолжительность вегетационного периода. И мы уже можем выращивать более теплолюбивые растения. Но вместе с тем глобальное потепление, глобальное изменение климата приводит к тому, что у нас увеличивается продолжительность засушливых периодов. В частности у нас по Гомельской области ежегодно отмечаются периоды засухи, что негативным образом сказывается на развитии сельскохозяйственных растений. Каждая отрасль должна проработать для себя риски, связанные с климатическими изменениями, а также, наверное, проработать какие-то планы, создать по адаптации своей системы и минимизации рисков, связанных с погодными явлениями. Могут ли санкции влиять на прогноз погоды?

Ольга Коршун:

Сейчас нет ни одной, наверное, сферы, куда бы ни вмешались санкции и политика, собственно. Вашу сферу эти западные ограничения затронули? Наши синоптики имеют доступ к международным базам данных? Татьяна Четырко:

Беларусь является членом всемирной метеорологической организации, поэтому она участвует в международном обмене метеорологической информацией. В частности, она сама направляет данные со своей территории. И получает данные со всего мира. Мы этими данными пользуемся. Почему не стоит смотреть погоду по Москве?