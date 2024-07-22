Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несёт лето белорусам?

Екатерина Забенько, СТВ: Насколько часто в Беларуси бывает такое комбо, что грозы, жара и проливные дожди, порывистые ветры – насколько это характерно для Беларуси, вообще, наших широт?

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. За одну из жарких недель в Беларуси утонули 20 человек. Температура воздуха летом 2024 года уже не раз перешагнула средние месячные значения на 10-15 градусов. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Татьяна Четырко, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Лето для территории Беларуси – это самая опасная пора. Потому что она в первую очередь связана с развитием конвективных явлений, которые, как правило, приносят самые большие разрушения. Когда я говорю «конвективные явления», имею в виду грозы, сильные ливни, ветры, шквалистое усиление ветра, которое достигает опасных значений. Опасное значение – это 25 метров в секунду и выше. Иногда, очень редко, конечно, бывает на территории нашей страны, когда фиксируются ветры ураганной силы – это когда порыв ветра достигает 33 метров в секунду и выше.

Екатерина Забенько:

То есть 29 метров в секунду, которые были – это еще не потолок?

Татьяна Четырко:

Действительно, в 2023 году, к примеру, у нас на метеорологической станции в Орше был зафиксирован порыв ветра 36 метров в секунду. Единственное, чем отличительно лето 2024 года – это то, что эти шквалы были массово распространены на большую территорию. Потому что, как правило, конвективные явления – в чем их опасность? Потому что их сложно отследить, они очень точечные, локальные, как правило, захватывают небольшие территории. Поэтому предупредить и отследить их очень сложно. В данном случае, конечно, все было очень масштабно, три области очень сильно пострадали. Конечно, это очень опасное явление. Мы всегда говорим: перед началом летнего сезона предупреждаем, что будьте готовы, потому что это жара и ливни. Как вы сказали правильно, это наше летнее комбо случается практически ежегодно.