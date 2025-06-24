Слёзы и ужас, пробирающий до костей – 200 лучших школьников посетили Хатынь в рамках проекта «Поезд Памяти»

Маршрут, который объединяет поколения. «Поезд Памяти» прибыл сегодня в город-герой Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди участников – 200 лучших школьников из всех стран бывшего СССР. За две недели ребята побывают в 15 городах Беларуси и России. Все для того, чтобы лучше узнать общую историю Великой Победы, получить незабываемые эмоции и обрести новых друзей. Как столица нашей страны встретила потомков победителей – расскажет Диана Головач.

В годы Великой Отечественной войны Минск стал символом невероятного мужества и сопротивления. Город был почти полностью разрушен, но его жители вели ожесточенную борьбу с оккупантами: в подполье, уходили в партизанские отряды. В программе пребывания – глубокое погружение в эту героическую и трагическую историю. Маршрут, который объединяет поколения! «Поезд Памяти» прибыл в город-герой Минск.

Ключевой пункт программы – место величайшей скорби и памяти белорусской земли – мемориальный комплекс «Хатынь». Экскурсия здесь – это молчаливый диалог с историей. Но особенно трепетным он становится около символичных печных труб и скульптуры «Непокоренный человек». Кульминация – у Вечного огня. Здесь, под пронзительный звон колоколов, замирает сердце. В глазах ребят – не просто грусть, а глубокое осознание. Хатынь – это символ тысячи таких же деревень, это цена мирной жизни, за которую сражались их прадеды. Для этих молодых людей из разных уголков бывшего СССР трагедия Хатыни становится личной болью и общей клятвой – помнить.

Никита Чанба, участник проекта «Поезд Памяти»:

Когда мы подошли к самому памятнику, где находится Вечный огонь, если честно говорить, хочется плакать, потому что ты слышишь очень страшные, грустные истории.

Анна Бартновская, участница проекта «Поезд Памяти»:

Честно, я просто потрясена. Меня пробирает этот ужас до костей. Я очень-очень тронута данным местом. Музей меня впечатлил. Знаете, ручеек крови. Когда ты осознаешь, сколько здесь было принесено жертв, насколько героические люди, какие подвиги они совершали ради того, чтобы мы сейчас жили, чтобы мы ходили, улыбались по этой земле. Проект «Поезд Памяти» инициирован главами верхних палат парламентов Беларуси и России. Уже четвертый год подряд следует неизменным курсом. Через боль и подвиг войны – к миру, взаимопониманию и дружбе между народами.