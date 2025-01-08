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Сколько молодых специалистов остаются на работе после распределения? Узнали у эксперта

08 января 2025 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. 

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
Что говорит статистика? Остаются ли молодые специалисты?

Сколько молодых специалистов остаются на работе после распределения? Узнали у эксперта-2

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Сегодня закрепляемость молодых специалистов с каждым годом увеличивается. Если говорить о Минской области, то у нас более 65 % молодых специалистов закрепляется на своих местах. Отработали два года и остались. Здесь сыграли большую роль не только материальное стимулирование, но и моральная поддержка руководителя. Ранее было 45-55 %. Закрепляемость растет. В нашей стране делается все, чтобы молодые люди приходили и гордились тем местом, на котором работают. Немного есть проблема со специалистами сельскохозяйственных организаций, но в этом направлении проводится большая работа. 

Подробности в видео.

# Молодые специалисты # Молодежь Беларуси # Григорий Азаренок # Тамара Красовская

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