О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором

Почему в нашей стране забота о человеке рассматривается как основа национальной политики? Обсудили с гостьей программы «Сенат». Пообщались с Тамарой Красовской, член Совета Республики, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома. Как в Беларуси поддерживается материнство и детство? Виолетта Шаблинская, СТВ:

Один из приоритетов программы социально-экономического развития, которая была принята на Всебелорусском народном собрании, – это демографическая безопасность. На ваш взгляд, как в Беларуси поддерживается материнство и детство?

Тамара Красовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Самые главные цели, которые в этой программе поставлены, и все, что сегодня требуется и сейчас уже проводится в развитии наших демографических вопросов, которые поставлены на 2026-2030 годы, – это в первую очередь увеличение уровня удельного веса государственных пособий на детей до 82,2. Второе важное направление – это охват диспансеризации населения от 18 до 39 лет, чтобы уровень был охвата не ниже 90 %. И, конечно, удовлетворение потребностей, а такая потребность есть, наших родителей в дошкольном образовании детей до двух лет. Также охват должен быть 85 %. Сегодня мы видим, что программа начала реализоваться. О новациях в проведении ЭКО для белорусок, которые вы могли не знать Виолетта Шаблинская:

Особенно значимо в Год белорусской женщины – это подписанный указ главы государства о проведении ЭКО. Насколько это важно и значимо для наших женщин, для семей?

Тамара Красовская:

Указ №100 действительно принят в развитие уже существующей программы ЭКО. И здесь самые главные два момента. Первый – если у семьи, у женщины не получилось первый раз ЭКО, то она имеет право также на бесплатной основе сделать попытку во второй раз. Условия, конечно, определены. Это должна быть супружеская пара, в которой и муж, и жена являются гражданами Республики Беларусь. Второе условие – мама, не состоящая в браке (это новая норма), тоже имеет право претендовать на проведение бесплатного ЭКО. И еще одна новация, что если супружеская пара родили ребенка путем ЭКО, то им предоставляется вторая бесплатная попытка, независимо от возраста. Она действительно очень значимая, и я надеюсь, что она также будет способствовать рождению детей. Это для женщин подарок от Президента, и они очень благодарны за это. Какой актуальный средний возраст вступления в брак среди белорусов?