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О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором

19 апреля 2026 13:56
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Почему в нашей стране забота о человеке рассматривается как основа национальной политики? Обсудили с гостьей программы «Сенат».

Пообщались с Тамарой Красовской, член Совета Республики, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Как в Беларуси поддерживается материнство и детство?

Виолетта Шаблинская, СТВ:
Один из приоритетов программы социально-экономического развития, которая была принята на Всебелорусском народном собрании, – это демографическая безопасность. На ваш взгляд, как в Беларуси поддерживается материнство и детство? 

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором-3

Тамара Красовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Самые главные цели, которые в этой программе поставлены, и все, что сегодня требуется и сейчас уже проводится в развитии наших демографических вопросов, которые поставлены на 2026-2030 годы, – это в первую очередь увеличение уровня удельного веса государственных пособий на детей до 82,2. Второе важное направление – это охват диспансеризации населения от 18 до 39 лет, чтобы уровень был охвата не ниже 90 %. 

И, конечно, удовлетворение потребностей, а такая потребность есть, наших родителей в дошкольном образовании детей до двух лет. Также охват должен быть 85 %. Сегодня мы видим, что программа начала реализоваться. 

О новациях в проведении ЭКО для белорусок, которые вы могли не знать

Виолетта Шаблинская:
Особенно значимо в Год белорусской женщины – это подписанный указ главы государства о проведении ЭКО. Насколько это важно и значимо для наших женщин, для семей?

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором-5

Тамара Красовская:
Указ №100 действительно принят в развитие уже существующей программы ЭКО. И здесь самые главные два момента. Первый – если у семьи, у женщины не получилось первый раз ЭКО, то она имеет право также на бесплатной основе сделать попытку во второй раз. Условия, конечно, определены. Это должна быть супружеская пара, в которой и муж, и жена являются гражданами Республики Беларусь. 

Второе условие – мама, не состоящая в браке (это новая норма), тоже имеет право претендовать на проведение бесплатного ЭКО. И еще одна новация, что если супружеская пара родили ребенка путем ЭКО, то им предоставляется вторая бесплатная попытка, независимо от возраста. 

Она действительно очень значимая, и я надеюсь, что она также будет способствовать рождению детей. Это для женщин подарок от Президента, и они очень благодарны за это. 

Какой актуальный средний возраст вступления в брак среди белорусов?

О поддержке материнства, новациях в ЭКО и отношении молодежи к созданию семьи – разговор с сенатором-7

Виолетта Шаблинская:
На ваш взгляд, молодые люди готовы вступать в брак, создавать семьи или все-таки сдвигают этот приоритет немного дальше? 

Тамара Красовская:
Сдвигают приоритет. Мы делаем опросы, работаем в коллективах с молодежью, опрашиваем их. Я как член Совета Республики работаю также с населением, с молодежью и очень часто с ними провожу беседу на эту тему брака, семьи. 

Несмотря на то, что для них семья – это большая ценность, и они готовы создавать семью, но в будущем. Все равно они хотят откладывать брак. И мы видим по статистике, если раньше время вступления в брак было 20-21 год, сейчас – 26-28 и позже. 

Подробнее смотрите в видео.

# Государственная социальная политика # Беременность и роды # Брак и семья # процедура ЭКО # Интервью # Тамара Красовская

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