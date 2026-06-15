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Сыграно 8 поединков. Результаты 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

15 июня 2026 18:59
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На футбольных аренах нашей страны завершилась программа 11 тура чемпионата Беларуси. Традиционно было сыграно 8 поединков. Зрители увидели 22 взятия ворот, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительном матче игрового уикенда «Торпедо» и «Славия» сыграли вничью и разделили очки поровну. Оба мяча в Жодино были забиты во втором тайме: Кирилл Черноок вывел гостей вперед, а через 20 минут Виталий Лисакович восстановил равенство – 1:1. Первое поражение потерпел действующий обладатель «золота» национального первенства – «МЛ Витебск». Подопечные Магомеда Адиева в северном дерби проиграли «Витебску» 1:2 и упустили лидерство в турнирной таблице. На первое место вышли футболисты минского «Динамо», обыгравшие на своем поле гостей из «Гомеля». На третью позицию поднялся гродненский «Неман».

Сыграно 8 поединков. Результаты 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу-1

Положение в группе фаворитов на экранах. В аутсайдерах – новополоцкий «Нафтан». Бомбардирскую гону возглавляет Тимофей Симаненка, забивший 7 мячей. Возобновится розыгрыш 19 июня.

# Футбол Беларуси

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