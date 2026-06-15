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Дану Спэтару – лучший игрок 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу

15 июня 2026 19:07
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Дану Спэтару признан лучшим игроком 11-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полузащитник гродненского «Немана» внес весомый вклад в итоговую победу своей дружины над брестским «Динамо» – 3:1. Хавбек выбил более 70 процентов точных фланговых подач, сделал один перехват, четыре подбора и, главное, оформил голевой дубль, отличившись на 26-й и 82-й минутах. Отметим, что в этом же противостоянии был забит и самый красивый гол тура. Таковым признан точный удар Андрея Якимова со штрафного. После 11 туров на вершине турнирной таблицы находится минское «Динамо». Следом идут «МЛ Витебск» и гродненский «Неман». Бомбардирскую гону возглавляет Тимофей Симаненка, забивший 7 мячей. Возобновится розыгрыш 19 июня. 

# Футбол Беларуси

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