В Слуцке наградили лучших работников социальной защиты Минской области
Люди, чей труд особенно важен и ценен. Лучших работников социальной защиты Минской области чествовали в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, объединило около 580 человек. Для них со сцены звучали слова признательности и благодарности. Лучшим вручили грамоты и благодарности. Наград удостоены 45 специалистов.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Система социальной защиты – это вообще основа социальной политики социально ориентированного государства. Потому что, прежде всего, она направлена на человека, и вся работа, которая проводится в системе социальной защиты, она для человека, во имя человека.
Социальный работник – это не просто профессия, а призвание. Особый склад людей, в сердцах которых живут милосердие, любовь и сострадание. Всего в Минской области в сфере соцзащиты населения работают свыше 4,5 тысячи специалистов.