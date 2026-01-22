В Слуцке наградили лучших работников социальной защиты Минской области

Люди, чей труд особенно важен и ценен. Лучших работников социальной защиты Минской области чествовали в Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику, объединило около 580 человек. Для них со сцены звучали слова признательности и благодарности. Лучшим вручили грамоты и благодарности. Наград удостоены 45 специалистов.