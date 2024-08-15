БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана

В Минской области продолжают оказывать помощь тем, кто пострадал после июльского урагана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так представители социальных служб и белорусского союза женщин навестили многодетные семьи Крупского района. Их домовладения были повреждены во время стихии. Накануне учебного года также оказали материальную помощь и вручили подарки детям для подготовки к школе. Ребятам подарили канцелярские товары. В числе тех, к кому сегодня заглянули гости, – семья Криштоп-Шубара из деревни Холпеничи. Виталий и Дарья воспитывают пятерых детей. Активно ведут домашнее хозяйство.

Дарья Криштоп, многодетная мать:

Мы всегда готовимся заранее: начинаем с июля покупать наряды, смотрим на то, что нам не подходит и нужно обновить. Всегда выбираем то, что деткам понравится, а обувь покупаем всегда позже.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Мы купили в рамках акции «Собери портфель вместе» канцелярские товары для каждой многодетной семьи, потому что это всегда нужно. И плюс уже на счет перечислена единовременная материальная помощь – 30 % базовой величины.