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БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана

15 августа 2024 19:06
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В Минской области продолжают оказывать помощь тем, кто пострадал после июльского урагана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана-1

Так представители социальных служб и белорусского союза женщин навестили многодетные семьи Крупского района. Их домовладения были повреждены во время стихии. Накануне учебного года также оказали материальную помощь и вручили подарки детям для подготовки к школе. Ребятам подарили канцелярские товары. В числе тех, к кому сегодня заглянули гости, – семья Криштоп-Шубара из деревни Холпеничи. Виталий и Дарья воспитывают пятерых детей. Активно ведут домашнее хозяйство.

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана-4

Дарья Криштоп, многодетная мать:
Мы всегда готовимся заранее: начинаем с июля покупать наряды, смотрим на то, что нам не подходит и нужно обновить. Всегда выбираем то, что деткам понравится, а обувь покупаем всегда позже.

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана-7

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Мы купили в рамках акции «Собери портфель вместе» канцелярские товары для каждой многодетной семьи, потому что это всегда нужно. И плюс уже на счет перечислена единовременная материальная помощь – 30 % базовой величины.

БСЖ и соцслужбы навестили многодетные семьи в Крупском районе – их домовладения пострадали от урагана-10

Всего в Крупском районе проживает более 320 многодетных семей. Практически все уже получили материальную помощь к новому учебному году.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Тамара Красовская

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