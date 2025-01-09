Кочанова приняла участие в открытии нового здания ТЦСОН Минского района

Сокращение рабочих мест в европейских странах уже стало привычным. Но пока западные чиновники играют в большую политику, страдают простые люди, особенно это сказывается на социально незащищенном населении, в том числе пенсионерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношение к людям зрелого возраста – это показатель работы государства. В Беларуси расходы на выплату пенсий ежегодно составляют около 9 % ВВП. А в 2025-м планируется повышение пенсий на 15 %. Помимо материального обеспечения, пожилым людям необходимы уход и забота. Ежегодно повышается и качество услуг, и количество учреждений, предоставляющих помощь.

Современное оборудование, цифровые технологии и автоматизированные системы. Свои двери сегодня распахнул Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. На торжественной церемонии открытия присутствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.