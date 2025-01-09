Кочанова приняла участие в открытии нового здания ТЦСОН Минского района
Сокращение рабочих мест в европейских странах уже стало привычным. Но пока западные чиновники играют в большую политику, страдают простые люди, особенно это сказывается на социально незащищенном населении, в том числе пенсионерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отношение к людям зрелого возраста – это показатель работы государства. В Беларуси расходы на выплату пенсий ежегодно составляют около 9 % ВВП. А в 2025-м планируется повышение пенсий на 15 %. Помимо материального обеспечения, пожилым людям необходимы уход и забота. Ежегодно повышается и качество услуг, и количество учреждений, предоставляющих помощь.
Современное оборудование, цифровые технологии и автоматизированные системы. Свои двери сегодня распахнул Территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. На торжественной церемонии открытия присутствовала председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
Центр отвечает лучшим стандартам. Его ввод в эксплуатацию позволит нескольким сотням человек ежедневно получать доступ к соцуслугам. Это пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями и многодетные семьи. В центре представлены интерактивные классы «Безопасность в лесу», «Безопасность в быту», они позволяют проводить обучающие тренинги и презентации.
Для людей пожилого возраста организованы театральная и танцевальная студии. Есть также отделение первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования. В центре созданы все условия для комфортной работы, своевременной помощи и обучения.
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
Оснащен территориальный центр по последнему слову. Я надеюсь, что дальше будут строиться такие территориальные центры, потому что это инициатива Александра Генриховича Турчина, чтобы были современные центры, где можно было нашим не только пожилым, нашим многодетным, всем социально уязвимым категориям приходить, и с ними будут работать.
Елена Тиганина, директор Территориального центра социального обслуживания населения:
Сегодня для всей системы социальной защиты Минского района и для граждан Минского района важное событие. Открывается новое учреждение нашего территориального центра. Сегодня это я могу назвать многофункциональным комплексом, где созданы все площади необходимые, где созданы все условия для оказания всех социальных услуг.
Востребованность таких центров в нашей стране высока. Важным аспектом является и оказание услуг – это социально-бытовая помощь, психологическая поддержка, юридические консультации, организация досуга и реабилитационные программы.