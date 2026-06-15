«Это должно касаться всех». Лукашенко выступил за всеобщее ядерное разоружение в мире

Президент разложил по полочкам скрытые пружины мировой политики и четко дал понять: Минск выступает за мирное урегулирование, но свои национальные интересы защитит в любой ситуации. Вопросы белорусскому лидеру задавала известная телеведущая Мелинда Карен Нусифора. В своей карьере она общалась со многими ключевыми политиками планеты, но именно диалог в Минске стал самым продолжительным и всеобъемлющим. Журналист призналась: заявления белорусского лидера в части региональной безопасности стали для нее самыми неожиданными и прямыми.

Мелинда Карен Нусифора, телеведущая, журналист телеканала «Аль-Арабия»: Вы упомянули вопрос ядерного оружия, который был фактором не только в начале конфликта, но и фактором завершения конфликта. Несмотря на все усилия США, создается впечатление, что многие страны, наоборот, хотят иметь ядерное оружие, чтобы защитить себя после такого нападения, в том числе создать зонтик защиты из ядерного оружия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие страны об этом говорят, но это путь в никуда, это путь на уничтожение. Потому что, если у тебя есть ружье, оно висит на стене до поры до времени. Но ружье для того и предназначено, чтобы из него стрелять. Поэтому мы сегодня говорим, что ядерное оружие – это фактор сдерживания. Но обладать ядерным оружием странам всего мира – это путь никуда. Рано или поздно может возникнуть ядерный конфликт, и планета будет уничтожена. Поэтому я не сторонник того, чтобы страны мира имели это ядерное оружие. Я за ядерное разоружение. И это должно касаться всех. И России, и Соединенных Штатов Америки, и Китая, и Израиля, и Индии, и Пакистана, и других стран. Как-то отбомбили Иран, но этим самым они не остановят разработку ядерного оружия в Иране. Наоборот, еще больше подстегнут.

В Иране много сделано ошибок, если углубляться опять же в этот конфликт, их можно называть, но одна из ошибок Соединенных Штатов Америки и Израиля состоит в том, что они сплотили довольно разобщенное общество Ирана. Вторую ошибку, которую допустили американцы прежде всего, Иран предложил вывезти ядерные материалы, которые они наработали, обогащенные ядерные материалы для создания оружия, предложили вывезти в Китай. В Россию. Россияне предлагали. Почему американцы не согласились, чтобы Иран вывез обогащенный уран этот в Китай? Почему не согласились?

Китай – ядерная страна. Она вырабатывает обогащенное ядерное топливо для оружия ядерного. Никто не запрещает Китаю. Никто не давит на Китай. Ну пусть бы туда вывезли. Что, это такое большое преимущество дало бы Китаю? Нет. Абсолютно нет. Китай не обладает тем количеством ядерных боеголовок, что Россия и Соединенные Штаты Америки. Я могу привести пример по Беларуси. В Беларуси сегодня в наличии материал. Но он под контролем МАГАТЭ. Мы когда-то с этим согласились. И мир не имеет к нам никаких претензий. Хотя мы ядерные материалы имеем. Точно так могли бы контролировать и в Китае.

Ну даже если бы этот обогащенный уран или плутоний поспособствовали созданию новых ракет с ядерными боеголовками в Китае. Ну и что? Ну на десяток ракет было бы больше. Но американцы уперлись. Я уверен, по политическим мотивам. Как это так, в Китай? Китай – главный соперник Соединенных Штатов Америки. Надо с этим согласиться. Главный соперник, который развивается быстрее, чем Соединенные Штаты Америки. И чего было препятствовать? Пускай бы Иран вывозил туда. Иран не отдаст ядерные материалы Соединенным Штатам Америки. Это тоже по таким принципиальным политическим и дипломатическим соображениям. Как отдать агрессору эти материалы?

Поэтому вот уперлись в несущественные, можно сказать, вопросы с точки зрения их решения. Надо было двигаться в этом направлении. И виноваты здесь израильтяне и прежде всего американцы. Я думаю, разрулят они эту ситуацию, американцы, потому что выхода другого нет. Там не будут союзники и сторонники американцев. Там, где у них базы и прочее, это будут их противники. Турция, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Эмираты и так далее, они все за то, чтобы прекратить эту стычку и начать устанавливать нормальные отношения.

Все перечисленные мною страны, может, еще одна-две страны, об этом Трампу сказали: мы не хотим там войны. Почему – вы тоже знаете. Поэтому объективные такие обстоятельства заставляют американцев двигаться дипломатическим путем для прекращения войны.

Прогноз белорусского лидера оправдался. Объективные обстоятельства и позиция ключевых игроков региона действительно заставили Вашингтон отступить от прежних ультиматумов. Буквально в ночь с 14 на 15 июня стало известно: Иран и США пришли к мирному соглашению. Стороны объявили о прекращении огня на всех фронтах, снятии морской блокады и открытии Ормузского пролива. То, о чем Александр Лукашенко говорил как о единственно возможном выходе, стало реальностью. Американцам пришлось отказаться от языка диктата и начать договариваться. Официальное подписание исторического договора назначено на эту пятницу, 19 июня, в Швейцарии.

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