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Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA – в активе белоруски 9090 баллов

15 июня 2026 18:49
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Арина Соболенко продолжает возглавлять рейтинг Женской теннисной ассоциации, на вершине наша прима остается более 80 недель, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко продолжает уверенно возглавлять рейтинг WTA – в активе белоруски 9090 баллов-1

В активе белоруски 9090 баллов. Ближайшую преследовательницу – Елену Рыбакину из Казахстана – землячка опережает на 947 очков. На третьей позиции закрепилась полька – Ига Швентек. Что касается других наших спортсменок, то у Александры Саснович небольшой прогресс, плюс две строчки и 121 место. Ирина Шиманович с серьезными потерями – минус 15 пунктов, теперь она 216-я. Алена Фалей – 224-я. Виктория Азаренко, которая давно не играет в официальных турнирах, на данный момент находится за пределами третьей сотни. 

Во главе рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов итальянец Янник Синнер. Дополнили сильнейшую тройку испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев из Германии. Лучший из представителей Беларуси – Даниил Остапенков – располагается на 540-й позиции. 

# Теннис # Арина Соболенко

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