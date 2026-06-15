Известны соперники минского «Динамо» в начале сезона-2026/27 в КХЛ

Начнем сезон дома! Стали известны первые соперники минского «Динамо» на старте нового розыгрыша Континентальной хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Дебютный матч регулярного чемпионата «зубры» проведут на льду «Минск-Арены» в понедельник, 7 сентября. В гости пожалует нижегородское «Торпедо». 10 сентября белорусская команда примет «Шанхайских Драконов». Далее дружину ожидает уже выездная встреча – 12 сентября «динамовцы» сыграют против одноклубников из Москвы на их территории. Напомним, в минувшем сезоне столичный коллектив добился лучшего результата за все время выступлений в КХЛ – «зубры» стали вторыми на Западе и дошли до четвертьфинальной стадии Кубка Гагарина.