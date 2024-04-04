В Беларуси избрали сенаторов – с какими программами идёт в парламент новый созыв?

Важный этап электорального цикла. В Беларуси избрали сенаторов! От каждой области и Минска по восемь человек путем тайного голосования на заседаниях Советов депутатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одни уже работали в Совете Республики. Другие избираются впервые, тем не менее хорошо известны в обществе по своей профессиональной деятельности. Что в программах у кандидатов? В материале Влады Родовской.

Минск своих представителей выбирал на заседании Мингорсовета. В зале 56 человек. Почти полный состав. А значит, кворум соблюден. Весь процесс – строго по букве Избирательного кодекса. Программы кандидатов, обсуждение и тайное голосование. Все восемь сенаторов от столицы получили единогласную поддержку.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Отмечу, что кандидаты в члены Совета Республики, которые зарегистрированы по Минску, все без исключения зарекомендовали себя на предыдущих должностях и известны не только работой в нашем городе, но и далеко за его пределами, даже за пределами нашей страны.

Некоторые кандидаты избираются впервые, но широко известны в обществе за свои профессиональные заслуги. Накопленный опыт на местах поможет понять, что нужно изменить в действующем законодательстве. Нормотворчество в медицине, создание Кодекса о здравоохранении, вовлечение в науку молодых специалистов – у главного врача Республиканского клинического медицинского центра управделами Президента Ирины Абельской планы есть по многим направлениям. В Беларуси избрали новый состав Совета Республики. За социальную сферу, защиту материнства и детства выступил сенатор Дмитрий Басков. Как и в прошлом созыве, продолжит развивать и спортивную отрасль. Активное участие в развитии страны и работа в интересах людей – на этом акцент.

Дмитрий Басков, избранный член Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва от Минска:

При назначении в предыдущем созыве Президент очень четко очертил миссию моей деятельности – это помогать людям. По сути, по прошествии этого созыва, переходя в новый, в моих основных задачах ничего не поменялось. Совет Республики как фильтр важнейших законодательных решений. А еще постоянная работа с населением. Восемь тысяч личных встреч, около двух тысяч телефонных линий – прошлый созыв показал высокую продуктивность. Новый состав работу с гражданами продолжит.

С представителями в Совете Республики определились все регионы. Площадкой для выборов сенаторов от Минской области стал город Борисов. Голосовали около 400 депутатов. К кандидатам, среди которых представители медицины, культуры и образования, а также два действующих члена Совета Республики, – внимание особое. Ответственность диктует масштаб региона.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:

Как любой гражданин я вижу, что члены Совета Республики должны представлять территорию, должны представлять общегосударственные задачи, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом в целом. Кандидаты центрального региона намерены совершенствовать действующие законопроекты, способствовать расширению экономических возможностей области. Особое внимание – социальной защите граждан.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома, избранный член Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва от Минской области:

Мы уже проводим опрос, сколько людей по своим физическим возможностям, с инвалидностью могут работать в экономику. Мы видим, что есть большое желание. А наша задача и системы социальной защиты, и законодателей – сделать все для того, чтобы они социальную интеграцию и социализацию в жизнь прошли очень достойно.

Восемь человек в верхнюю палату парламента избрано от Витебской области. В их числе, пожалуй, один из самых узнаваемых деятелей культурной столицы – директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар» Глеб Лапицкий. Будучи депутатом по Хмельницкому округу, инициативный витебчанин оказывает помощь в бытовых вопросах, с которыми к нему часто обращаются люди. Заручившись поддержкой граждан, сегодня он готов решать и более сложные задачи. Глеб Лапицкий, генеральный директор Центра культуры «Витебск», избранный член Совета Республики Национального собрания Беларуси 8-го созыва от Витебской области:

В своей работе я вижу два вектора. Это мой профильный вектор, так как я работаю в учреждении культуры, это законодательная деятельность в сфере культуры и искусства. Ну и территориально это те районы, которые мне оказали доверие. Своих представителей в верхнюю палату парламента определили и в Брестской области. При выборе будущих сенаторов ставку сделали в первую очередь на активную гражданскую позицию претендентов. Для каждого из них в приоритете – повышение качества жизни людей в Беларуси: от столицы до самого отдаленного уголка страны. В топе планов у избранного сенатора Игоря Луцкого в том числе улучшение медицинского, социально-бытового и торгового обслуживания – сохранить критически важные для населения объекты шаговой доступности и обновить автотранспорт.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси, избранный член Совета Республики Национального собрания 8-го созыва от Брестской области:

Самое важное – слышать, что хотят люди. Все их проблемы решать, быть всегда близким к людям. Если мы все вместе будем идти к одной цели, наша цель – суверенная, независимая Беларусь, то мы, конечно же, сохраним наше государство.