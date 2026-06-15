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ЧБ по мини-футболу: «Столица» обыграла «Витэн» на старте «золотой» серии

15 июня 2026 20:20
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«Столица» обыграла действующего чемпиона страны оршанский «Витэн» в стартовом поединке «золотого» противостояния чемпионата Беларуси по мини-футболу. Встреча прошла в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч получился очень упорным. Долгое время никому не удавалось поразить ворота друг друга, первый тайм так и остался безголевым. После возобновления дуэли Владимир Разуванов вывел гостей вперед, однако спустя 8 минут паритет на табло восстановил Якубов. Основное время сильнейшего не выявило. Выяснение отношений перешло в овертайм, а затем и в серию 6-метровых ударов. Там в яркой перестрелке удача оказалась на стороне «Столицы». 

В серии за бронзовые награды национального первенства преимуществом завладел гомельский ВРЗ, который в первом поединке одержал победу над БЧ с сухим счетом 2:0. В следующий раз соперники встретятся в предстоящий четверг. 

# Мини-футбол

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