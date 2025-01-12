Как развивается социальное обслуживание населения в Беларуси – поговорили с членом Совета Республики
На неделе открылся новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района с современным оснащением, отвечающим лучшим стандартам. Как помочь людям обеспечить достойный уровень жизни? Обсудим с гостьей программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, председателем Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Тамарой Петровной Красовской.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
В нашей стране всегда было и остается главным – человек, его потребности и интересы. А какие законопроекты планируют рассмотреть Совет Республики, направленные на укрепление социальной сферы в новом году?
Тамара Красовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
В прошедшем, 2024 году было очень много внесено изменений и дополнений в Закон «О социальном обслуживании» и другие законы, в том числе о государственных пособиях для семей, воспитывающих детей. И вообще, я хочу сказать, что все, что касается социального обслуживания, закон не стоит на месте. Сегодня создано настолько большое правовое поле, оно правильное, оно необходимое, выверенное жизнью, будет еще вноситься изменение в Закон «О социальном обслуживании», в закон, который касается нашего семейного капитала. Программа «Семейный капитал» продлена, поэтому она тоже изучается, она дополняется также, исходя из практики применения законодательства. Поэтому все социальные законы, они имеют место дополняться и изменяться.
Виолетта Шаблинская:
Добрая эстафета «От всей души» уже несколько лет согревает сердца. А что она значит для пожилых граждан?
Тамара Красовская:
Во-первых, красивая акция, добрая. Потому что наши пожилые люди ничем не отличаются от детей в том плане, что они ждут этого праздника. Вроде бы им и хватает заботы и внимания. Тем не менее как важно для них вот в этой праздничной атмосфере, чтобы к ним приехали люди, их поздравили, подарили им частичку своего сердца, души. Ведь неважно, приедут они с подарком или без подарка, но вот это внимание для них самое важное, вот этот социальный эффект, который имеет акция, она действительно неоценимая. И очень важно, что наш Президент эту акцию придумал. Он правильно подал идею, она подхвачена всей страной. И наша молодежь настолько вовлеклась в эту акцию. Они через эту акцию показывают, насколько они сегодня готовы оказать заботу и внимание старшему поколению. То есть проявляются их лучшие качества. Эта акция себя настолько оправдывает. Вот это добро, оно еще раз подтверждает, что все в жизни построить можно на добре.
Виолетта Шаблинская:
Вы тоже человек добра и уже многие годы занимаетесь инклюзивной тематикой. И как важно обеспечить людям полноценную жизнь?
Тамара Красовская:
В этой работе самое главное – любить изначально этого человека, вот как и Наталья Ивановна сказала. Неважно, какой этот человек, с какой он инвалидностью, главное, что он человек. Быть с ним наравне и обязательно показать свою любовь. Они как никто чувствуют фальшь. Если к ним просто приходят, чтобы поговорить, принять какое-то участие, вот они сразу это почувствуют. А когда их люди искренне любят, когда искренне их обнимают, искренне с ними разговаривают, интересуются их делами, и приходят не один раз, а периодически, они знают, что это их друзья, что их действительно любят. Вы не представляете, как это влияет на их жизнь. И вот эти люди, которые приходят от души и от сердца, они являются такими мотиваторами. У нас Ивенецкий социальный пансионат для детей-инвалидов. У нас проживают там тоже уникальные наши дети. Они поступают в высшие учебные заведения. Они выступают во всех конкурсах. Они пишут стихи замечательные. Поэтому очень важно быть искренним с ними и любить по-настоящему, любить человека.
Виолетта Шаблинская:
На неделе открылся новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. Расскажите, в чем его уникальность?
Тамара Красовская:
Его уникальность даже в том, что он один-единственный такой в стране. Пока. Я надеюсь, что такие центры, и очень хочется, чтобы устроились во всех областях. Уникальность его в том, что, во-первых, он очень технически оборудован современными устройствами, которые важны не только для пожилых людей, но и людей с инвалидностью. Все, что сегодня здесь вы увидели, – это все нужно нашим людям, нашему населению. Уникальность еще в том, что есть две интерактивные комнаты, которые тоже уникальны по-своему, потому что сегодня в этих комнатах наши пожилые люди, наши многодетные, наши дети, наши люди с инвалидностью будут обучаться навыкам безопасного проживания, безопасного нахождения в лесу, в быту, безопасного обращения с огнем, с электричеством.
Его уникальность в том, что сюда люди приходят и находят себе каждый по интересам, по своим возможностям занятия. Если это пожилой человек, то для этого здесь создана кружковая работа. У нас вообще в Минской области создано более 100 кружков. Мы же видим, какие у нас сегодня пожилые люди. Разве можно их назвать пожилыми людьми? Поэтому мы и говорим, что люди пожилого возраста, серебряного возраста. Почему? Потому что они еще полны сил и энергии. Это не тот человек, который был лет 30-40-50 назад. И люди уходят на пенсию, а они еще полны сил и энергии, хотят реализовать себя. Вот здесь они могут себя реализовать. Очень развито у нас волонтерство. Когда вот люди уходят на заслуженный отдых, они себя очень любят проявлять в милосердии, в помощи. Вы знаете, этот период, когда был ковид, показал, как нам помогли волонтеры, нашим социальным работникам. Весной пололи грядки, не боялись, что этот пожилой человек болеет ковидом. Они все равно шли и помогали.
Вы не представляете, как они помогают нашим детям, инвалидам особенно. У нас вот даже как пример просто есть такой социальный проект «Сказки бабушки Тани» в Борисовском территориальном центре, когда бабушка сама, слепая, проводит занятия с детьми глухонемыми. Она читает им сказки, и дети настолько любят эту бабушку Таню, и этот проект настолько себя зарекомендовал. Это как один из примеров.
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