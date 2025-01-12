Как развивается социальное обслуживание населения в Беларуси – поговорили с членом Совета Республики

На неделе открылся новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района с современным оснащением, отвечающим лучшим стандартам. Как помочь людям обеспечить достойный уровень жизни? Обсудим с гостьей программы «Сенат» на СТВ членом Совета Республики, председателем комитета по труду, занятости и социальной защите Минского областного исполнительного комитета, председателем Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Тамарой Петровной Красовской.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

В нашей стране всегда было и остается главным – человек, его потребности и интересы. А какие законопроекты планируют рассмотреть Совет Республики, направленные на укрепление социальной сферы в новом году? Тамара Красовская, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В прошедшем, 2024 году было очень много внесено изменений и дополнений в Закон «О социальном обслуживании» и другие законы, в том числе о государственных пособиях для семей, воспитывающих детей. И вообще, я хочу сказать, что все, что касается социального обслуживания, закон не стоит на месте. Сегодня создано настолько большое правовое поле, оно правильное, оно необходимое, выверенное жизнью, будет еще вноситься изменение в Закон «О социальном обслуживании», в закон, который касается нашего семейного капитала. Программа «Семейный капитал» продлена, поэтому она тоже изучается, она дополняется также, исходя из практики применения законодательства. Поэтому все социальные законы, они имеют место дополняться и изменяться. Виолетта Шаблинская:

Добрая эстафета «От всей души» уже несколько лет согревает сердца. А что она значит для пожилых граждан?

Тамара Красовская:

Во-первых, красивая акция, добрая. Потому что наши пожилые люди ничем не отличаются от детей в том плане, что они ждут этого праздника. Вроде бы им и хватает заботы и внимания. Тем не менее как важно для них вот в этой праздничной атмосфере, чтобы к ним приехали люди, их поздравили, подарили им частичку своего сердца, души. Ведь неважно, приедут они с подарком или без подарка, но вот это внимание для них самое важное, вот этот социальный эффект, который имеет акция, она действительно неоценимая. И очень важно, что наш Президент эту акцию придумал. Он правильно подал идею, она подхвачена всей страной. И наша молодежь настолько вовлеклась в эту акцию. Они через эту акцию показывают, насколько они сегодня готовы оказать заботу и внимание старшему поколению. То есть проявляются их лучшие качества. Эта акция себя настолько оправдывает. Вот это добро, оно еще раз подтверждает, что все в жизни построить можно на добре. Виолетта Шаблинская:

Вы тоже человек добра и уже многие годы занимаетесь инклюзивной тематикой. И как важно обеспечить людям полноценную жизнь? Тамара Красовская:

В этой работе самое главное – любить изначально этого человека, вот как и Наталья Ивановна сказала. Неважно, какой этот человек, с какой он инвалидностью, главное, что он человек. Быть с ним наравне и обязательно показать свою любовь. Они как никто чувствуют фальшь. Если к ним просто приходят, чтобы поговорить, принять какое-то участие, вот они сразу это почувствуют. А когда их люди искренне любят, когда искренне их обнимают, искренне с ними разговаривают, интересуются их делами, и приходят не один раз, а периодически, они знают, что это их друзья, что их действительно любят. Вы не представляете, как это влияет на их жизнь. И вот эти люди, которые приходят от души и от сердца, они являются такими мотиваторами. У нас Ивенецкий социальный пансионат для детей-инвалидов. У нас проживают там тоже уникальные наши дети. Они поступают в высшие учебные заведения. Они выступают во всех конкурсах. Они пишут стихи замечательные. Поэтому очень важно быть искренним с ними и любить по-настоящему, любить человека. Виолетта Шаблинская:

На неделе открылся новый территориальный центр социального обслуживания населения Минского района. Расскажите, в чем его уникальность?